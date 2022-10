Los servicios de desratización ya han encontrado 14 madrigueras de ratas en el barrio de la Fuensanta

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado que los servicios de desratización ya han encontrado 14 nidos de ratas en el barrio de la Fuensanta, y ha anunciado que presentará una moción para agilizar el proceso y pedir que se solucione el problema desde la raíz. En este sentido, el portavoz de la formación ha lamentado que el gobierno de Ribó no reaccionara antes, a pesar de que los vecinos ya habían emitido varias quejas e incluso se habían dispuesto para recoger firmas. “Lamentablemente, hasta que no se vieron en los medios de comunicación no empezaron a hacer nada”, ha censurado.



Así, ha anunciado que llevará a pleno esta moción para acelerar el proceso de desratización del barrio, y este modo apoyar a los vecinos. “Desde los servicios del Ayuntamiento ya nos han dicho que se ha empezado a estudiar la situación de la Fuensanta para intervenir cuanto antes. Sin embargo, también nos han trasladado una preocupación que nosotros hemos apuntado desde el principio: puede que la desratización no sea suficiente si no se solucionan los verdaderos problemas que han causado la proliferación de ratas. Como, por ejemplo, el mal mantenimiento de los solares, de los parques y jardines de la zona”, ha aseverado.



De este modo, Giner ha exigido en la moción una mayor coordinación entre los diferentes servicios del Ayuntamiento para actuar de raíz sobre la presencia de roedores. “Los vecinos de la Fuensanta llevan mucho tiempo exigiendo que se limpien y que se desarrollen todos los solares que ahora mismo están vacíos y que no son más que bloques de tierra sin uso esparcidos por el barrio”, ha señalado. Y, del mismo modo, ha recordado que, además de construir nuevos parques y jardines, también conviene mantener los que ya existen. “Es uno de los principales pilares de la gestión de un Ayuntamiento, creo yo. Mantener la imagen, la higiene y la calidad de los espacios públicos”, ha indicado.



En este sentido, ha ahondado en la preocupación de los servicios de gestión de plagas por el mal mantenimiento de los espacios ajardinados del barrio. “No es de recibo”, ha finalizado. “Además, otro problema que hemos detectado es que as ratas han anidado en las estructuras de algunos bloques de viviendas, concretamente en la conocida como cámara de aire, que se encuentra en la zona baja”, ha señalado.



“Y, por eso, vamos a pedir que sea el Ayuntamiento quien se encargue de desratizar todos esos edificios, sin que tenga coste alguno para los propietarios o inquilinos”, ha matizado. “Puede que las ratas hayan anidado allí, pero no salen de ahí. Salen de la calle, de los jardines y de las alcantarillas que este gobierno no ha mantenido lo suficiente, y por eso es responsabilidad suya acabar con el problema”, ha aseverado.



De este modo, ha matizado que la última petición de la moción es que se intensifiquen los tratamientos de desratización en los espacios públicos, jardines, red de alcantarillado e imbornales. “Y que se mantenga siempre una vigilancia óptima, en este barrio y en toda la ciudad, para que los vecinos no tengan que volver a pasar por este infierno”, ha concluido. “Lo que ha pasado en Fuensanta no es más que otra muestra de la descoordinación entre las áreas de este Ayuntamiento, de la falta de prevención y previsión y, sobre todo, del pasotismo del alcalde, que permite que los vecinos tengan que vivir así”.