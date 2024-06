Los mejores planes para disfrutar de este fin de semana en Valencia | 28.06.2024

Esta semana despedimos el mes de junio. ¿Os acordáis cuando dijimos que este mes comenzaba y terminaba en fin de semana? Pues ya han pasado casi treinta días.

La vida pasa rápido. Así que, de vez en cuando, hay que mirar a nuestro alrededor para que no se nos pierda nada. Aquí nos encargamos de recomendarte lo más destacado.

Esta semana se despide la Sala Russafa después de una exitosa temporada y bajará el telón hasta septiembre, una vez concluya el Festival de Talleres de Teatro Clásico con el estreno de Nuestro pueblo.

La pieza que se puede ver hasta el domingo es un clásico del teatro contemporáneo norteamericano, muestra del trabajo realizado en el taller de interpretación en grado avanzado para aficionados que imparte la directora de la obra Iria Márquez. El montaje recrea la vida de una pequeña comunidad para resaltar el valor de las cosas cotidianas, llenas de esperanza y belleza.

Con esta obra, Sala Russafa se despide hasta después del verano, concluyendo su XIII temporada. Nueve meses y medio en los que, dentro de su programación regular, se han exhibido 45 obras de 31 compañías, tanto valencianas como nacionales.

El Teatro Olympia, que cierra algo más de diez días en agosto, sigue con su programación y con uno de los musicales que no hay que perderse porque ver un espectáculo así, hace que a los que nos guste la música, la valoremos más todavía.

Los chicos del coro, el musical habla de la inocencia, del juego, del amor... Habla del esfuerzo y de la solidaridad, del trabajo y del entusiasmo... Habla de la vida. Habla del arte y de la sensibilidad para ver la belleza, ya que sin ella o sin la delicadeza, sin los matices que iluminan el alma y la personalidad, no seríamos libres ni mucho menos llegaríamos a conocer cómo son por dentro los demás. Un musical que nos llena de armonía y que se queda en Valencia hasta el 14 de julio.

Y hablando de musicales, tenemos que dar la bienvenida a otro. A uno de los musicales más famosos y emocionantes de Broadway. Una historia de pasión, asesinatos, ambición y baile: Chicago. Con más de 60 premios internacionales, una partitura mítica y una de las mejores coreografías de la historia, Chicago siempre cumple lo que promete.

La gira que lo va a llevar por varias ciudades españolas llega a Valencia y se va a quedar en Les Arts desde el jueves de la semana próxima hasta el domingo 14 de julio. Representado en 38 países y visto por más de 34 millones de espectadores, el musical se ha convertido en un fenómeno teatral que no debéis perderos si os gustan los musicales.

La esencia de su creador Bob Fosse está presente durante toda la función con un musical en el que la escenografía está servida sin cartón piedra con la orquesta en el centro del escenario y lo que ello supone: que todo está al descubierto. El montaje tiene grandes coreografías, temas muy reconocidos y excelentes artistas que convierten cada uno de los números en imprescindible.

Una actividad más para no perderse.

En el Teatro Talia, se puede ver de nuevo en nuestra ciudad el fenómeno teatral que ya cautivó a miles de espectadores el pasado verano.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mi Primera Vez está basada en los testimonios que miles de personas hicieron en la página web www.myfirsttime.com y fue adaptada al teatro por el productor estadounidense Ken Davenport.

El montaje se divide en escenas cortas, hilarantes, un ritmo frenético donde cuatro actores nos hacen revivir las primeras experiencias sexuales escritas por gente de la calle. Como tú y como yo.

El Colectivo Cabaret Voltaire estrena hoy en Espai Inestable el montaje Bernarda...la muerte hay que mirarla cara a cara.

Es una adaptación de La casa de Bernarda Alba. Centrando el espectáculo en el personaje de Bernarda, esta propuesta estás diseñada desde el trabajo de máscaras, flamenco y teatro físico. El proceso creativo es el resultado de un trabajo de investigación a partir de talleres de interpretación y a través de diferentes técnicas de manejo y utilización de máscaras y de un trabajo corporal que se acerca al flamenco y al teatro físico. El montaje se podrá ver durante este fin de semana.

Los actos de celebración del 50 aniversario de L’Horta Teatre, que comenzaron de forma imprevista en septiembre de 2023 con la concesión del Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud por parte del Ministerio de Cultura, culminarán este sábado en la Sala L’Horta con la celebración de una gran gala a la que asistirán 250 personas.

Alfred Picó, socio fundador y gerente de la compañía destaca “Queremos que sea una fiesta, una excusa más para juntarse, lejos del protocolo encorsetado. Queremos celebrar junto a todos aquellos compañeros de profesión, responsables políticos culturales, socios de la compañía y trabajadores y trabajadoras que en algún momento de este largo camino han contribuido a que L’Horta Teatre creciera a lo largo de los años sin detener nunca su actividad”.

La gala, que comenzará a las 19 horas, estará conducida por la dramaturga Kika Garcelán -autora y directora de varios espectáculos de L’Horta Teatre como Bola, Horta y Toca Toca- y el propio Alfred Picó. Ellos serán los encargados de hacer entrega de cinco galardones -esculpidos por el artista Francesc Gimeno- a personas y entidades que han sido claves para la compañía valenciana. Una vez finalizada la gala, la fiesta se trasladará al exterior del teatro de Castellar-l’Oliveral con una verbena para despedir la jornada con música.

Cinema Jove otorgará este año el Premio 'Un Futuro de Cine' a la cantante y actriz Amaia, por su recientemente iniciada y prometedora carrera en el cine. La artista se suma así a la nómina de intérpretes hoy enormemente consolidados como Elena Anaya, Fele Martínez, Greta Fernández, Gorka Otxoa o su compañera en la serie ‘La mesías’, Macarena García, que fueron galardonados en el pasado como valores emergentes. La cantante y actriz ha iniciado su carrera interpretativa con 'La Mesías’ de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y visitará Valencia, donde tendrá un Encuentro con el Público mañana sábado a las 12 h en el Teatro Principal. El domingo por la tarde tendrá lugar la Gala de Clausura.

En cuanto a conciertos, destacamos el BigSound Festival que desde esta tarde se va a celebrar hoy y mañana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.





Los artistas que van a desfilar por el escenario junto al Museo de las Ciencias son Aitana, Quevedo, Juan Magán, Myke Towers, Ana Mena, Álvaro de Luna, Cali y el Dandee, Sen Senra, María Escarmiento, o Henry Mendez por mencionar algunos. El público va a disfrutar de decenas de conciertos protagonizados por artistas de primera fila, cantantes y bandas nacionales e internacionales tanto esta tarde como mañana.

Otro festival, este en las antípodas del BSF, es el Festival de Jazz de Valencia que organiza cada año el Palau de la Música y que este año celebra la vigésimo séptima edición. Hoy presenta al caer la tarde en la Sala Iturbi del auditorio municipal una Gran Nit de Jazz Fusió con Methenology Band, Jaco Pastorius Legacy Quintet y Bright Size Life Jam Session para celebrar la música de Pat Metheny y Jaco Pastorius con artistas de la terreta.

Siguiendo con el Festival de Jazz, en julio empieza a animarse la programación. La Sala Rodrigo será escenario del Ciclo Big Bands Valencianas, con tres conciertos. El primero de ellos será el jueves próximo y tendremos oportunidad de ver en un mismo escenario a Ki Big Band con el músico multi-instrumental de jazz australiano James Morrison, dirigidos por Ramón Cardo.

También esta noche tenemos la oportunidad de disfrutar de buena música en otro escenario, esta vez al aire libre y de gran tradición de serenatas, el claustro de La Nau. El ciclo Serenates presenta a la Orquesta de Valencia con el violinista Jacobo Christensen, como solista interpretando obras de Bizet y Dvorák, entre otros. Este es uno de los ciclos veraniegos por excelencia que nos recuerda que no hay sitio mejor para escuchar música que bajo las estrellas, si no llueve y la temperatura acompaña, claro está.

El Orfeó Universitari de València, bajo la dirección de Francesc Valldecabres, presentará el espectáculo If I am en el escenario de La Nau mañana sábado a las 22 horas. En esta actuación, el Orfeó interpretará cuatro obras corales creadas por el americano David Lang: If I am silent (2019), L’Stabat mater (1986) del noruego Nystedt, Plainscapes (2002) del letón Peteris Vasks y el Concerto for marimba and choir (2010) del americano Gene Koshinski.

El domingo a la misma hora, el grupo Alxarq Percussió y la sección de percusión de la Filharmònica universitaria presentarán la obra "Drumming" de Steve Reich en el marco de su décimo aniversario, inundando el claustro universitario con los sonidos y el ritmo de la percusión. Una velada que estará ambientada con una iluminación interactiva creada y sincronizada en directo por el Labluz de la Universitat Politècnica de València.

El Quintet Casulana, una iniciativa de mujeres músicas de diferentes entornos profesionales de la música valenciana actuará en Serenates, en el claustro, el lunes a las 22 horas. Veremos American Rythms, un concierto de música estadounidense con piezas de Arlene Sierra, Florence Price y John Musto, junto con el clarinetista Daniel Labrada.

El espectáculo Tango: amor desconsolado pondrá el broche final a las noches musicales en el claustro el martes 2 de julio a las 22 horas, bajo la dirección y piano de Juan Esteban Cuacci. Los músicos Mariel Martínez (voz), Silvina Álvarez (viola), Laura Asensio (contrabajo) y Rebeca Núñez y Mariana Otero (danza) acompañarán a Cuacci en esta travesía poética y romántica.

También la semana próxima comienzan los Conciertos de Viveros de la Gran Feria de Valencia. El martes arrancará el ciclo de conciertos con la canción melódica de Sergio Dalma. El día siguiente, miércoles 3 de julio, veremos a Luz Casal y Neus Ferri. El flamenco de Niña Pastori sonará en directo el jueves día 4; Los Zigarros, Santero y Los Muchachos + Green Nomad actuarán el viernes día 5. El sábado 6, Taburete y el domingo día 7, Camela.

Os iremos informando semana a semana de los conciertos previstos en los Jardines de Viveros.

Esta semana Les Arts ha levantado el telón con el nuevo espectáculo del Ballet Nacional de España: Afanador.La creación de Marcos Morau para la compañía de danza que dirige Rubén Olmo está inspirada en las sesiones fotográficas de Ruven Afanador en Andalucía. El coreógrafo valenciano, nieto de fotógrafo, ha creado a partir de la mirada de este artista gráfico un diálogo que fusiona el flamenco con dos lenguajes, el fotográfico y el coreográfico.

La Sala Principal de Les Arts presenta hasta el domingo una función diaria de una de las propuestas de danza más rompedoras e impactantes de los últimos años.

Otra temporada más, y ya van cuatro, Les Arts organiza una completa programación de conciertos de cámara a cargo de la Orquestra de la Comunitat Valenciana y recitales del Centre de Perfeccionament, que comprende una gira a lo largo del territorio valenciano durante los meses de junio y julio, bajo el título Les Arts amb Tu.

Este fin de semana habrá conciertos en Callosa d’En Sarrià, en Alzira y en Puçol.

A partir del próximo mes la gira sigue por Jérica, Buñol, Monóvar, vuelve a Callosa d’En Sarrià, Villar del Arzobispo, Bicorp, Museros, Almussafes, Alcalalí, Cocentaina, Xátiva y Vila-real.