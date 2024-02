El 82% de los comercios rechaza la reducción de jornada laboral y solo el 4% contraría más gente

Una encuesta interna de la Confederació d'Empresaris del comerç, servicis i autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV), sobre la reducción de la jornada laboral que proyecta el Ejecutivo central, desvela que el 82% del sector la considera inadecuada y un 75% de los comercios cree que se verá afectado.

El presidente de la entidad, Rafael Torres, ha explicado que "el 55% de los comercios valencianos afirma que se trabajarán más horas", porque la "inmensa mayoría" de las empresas son de uno o dos trabajadores, y "solo un 4% se plantea contratar a más trabajadores. Uno de cada tres (28%) estudia reducir su horario".

Según Torres, los autónomos trabajarán más horas para compensar la reducción de sus empleados porque si recortan sus horarios de apertura "pierden capacidad de competir" contra grandes formatos que pueden permitirse contratar más personal.

Para los pequeños comercios, "contratar a una persona es incurrir en unos gastos que ya no son asumibles" y no hay trabajadores cualificados y profesionales que acepten trabajar dos horas y media. Así, ha señalado que los autónomos trabajarán más y que se logrará "justo lo contrario" al objetivo inicial de la medida.

Por ello, Confecomerç ha reclamado que, a través del diálogo social, se acuerde mayor flexibilidad para esta medida y que la reducción de horas sea de cómputo anual y no semanal, de forma que el comercio pueda distribuirlas en función de sus momentos de más actividad. La patronal ha detallado que la media de horas anuales recogidas del sector es de 1.728 horas, por debajo de las 37,5 horas semanales.

En cuanto al SMI, hay menos oposición que a la reducción de jornada laboral, pero el 75% de los comerciantes piensa que les afectará negativamente, ya que supondrá un mayor incremento de costes, también en sus contratos con proveedores. "Los comercios no ha podido repercutir costes, por eso reducimos márgenes, cuesta ser competitivos contra otros formatos. Nos puede llevar, no a generar un efecto inflacionario, pero a ser todavía menos rentables", ha lamentado.

En opinión de Torres, las medidas planteadas por el Gobierno central "precisamente van a hacer más daño al eslavón más débil de la cadena y eso no es lo que persigue el Gobierno". "Es fundamental que se deje en manos del diálogo social y no se imponga", ha subrayado Así, Confecomerç ha pedido que no se "tenga prisa" en aprobar la reducción de jornada laboral. También ha apostado por una racionalización de horarios, como la de otros países europeos.