Los barrios con más sanciones a apartamentos turísticos: "Hasta 166 en cuatro meses"

Vecinos de diferenres barrios de València, llevan meses manifestándose y protestando para defender el derecho a la vivienda, "incidir a nivel ciudadano y político" y denunciar que, mientras la turistificación "avanza vorazmente" en la zona, "muchos vecinos tienen que abandonar el distrito" porque "no pueden costear el acceso a una vivienda".

Esto ha llevado a poner el punto de mira en la proliferación de los apartamentos turísticos, responsables de la turistificación de los barrios, y de que el precio de la vivienda se haya disparado, provocando la expulsión de muchos vecinos de sus barrios de toda la vida.

Incluso la propia alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, llegó a reconocer en COPE que no destacartaba suspender nuevas licencias como había hecho el Ayuntamiento de Madrid.

Catalá ha explicado que "En los últimos 8 años no se hizo ordenanza ni inspección que frenara la actividad ilegal. Por tanto, cuando nos piden Sandra Gómez, Borja Sanjuan… que prohibamos les pido coherencia porque son los mismos que no lo hicieron. Estamos trabajando para ver qué vamos a hacer. Madrid ha tomado una decisión. En nuestro caso, para poder hacer una suspensión de licencias ha de modificarse el PGOU de 1989". En este sentido, la primera edil ha querido añadir que "No descarto nada, porque no quiero que proliferen los apartamentos turísticos ilegales, queremos un crecimiento controlado y un turismo de calidad".

Por eso, el equipo de gobierno comenzó este mandato a buscar los apartamentos ilegales dedicando agentes de la Policía Local para localizarlos. Algo que ha dado como resultado que se hayan interpuesto 166 denuncias a apartamentos ilegales en los cuatro primeros meses el año

Fuentes del ayuntamiento aseguran que "en todo el 2022 únicamente se pusieron (73) y en todo el 2023 (84). En dos años completos se pusieron 157 denuncias. Ahora, aseguran, en tan solo cuatro meses de 2024, la Policía Local ha interpuesto más multas que en todo 2022 y 2023. (166)

Los distritos con más multas son La Saidia con 47, Ciutat Vella con 40 y Marítim con 24. Están seguidos del barrio de Morvedre, con 29 sanciones, El Carmen con 20, Cabanyal con 18, Benicalap con 13 y, por último, Russafa con 11.

Las mismas fuentes destacan que "El plan de control de apartamentos ilegales iniciado por el actual gobierno del Ayuntamiento sigue en marcha con inspecciones continuas en todos los barrios de la ciudad, con especial incidencia en aquellos que tiene más demanda turística. Cabe recordar la ley de vivienda estatal no regula los apartamentos turísticos, lo que provoca inseguridad jurídica y el aumento de la oferta ilegal de viviendas destinadas al turismo".