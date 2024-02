Los agricultores valencianos en pie de guerra: "Primero el género de aquí y luego el de fuera"

Valencia ha amanecido con los tractores circulando en vez de por la huerta por las calles de la ciudad, pero esto no es un futuro distópico, sino todo lo contrario, es la realidad del campo valenciano: “Estamos arruinados”.

Nos los pagan a diez o veinte céntimos

Los agricultores valencianos han dicho basta y siguiendo la estela de las imágenes que hemos podido ver en las últimas semanas en Francia han decidido ponerse en pie de guerra. Edgar es uno de esos cientos de agricultores que se han echado a las calles de la capital del Turia para reclamar por sus derechos.

Unos derechos que se están perdiendo año tras año ante la pasividad “de los gobiernos”. Hablamos continuamente de los precios de la fruta y la verdura y de cómo no han dejado de crecer desde hace más de un año, pero realmente esos beneficios no llegan a los agricultores valencianos. “Estamos aquí porque los productos nos los pagan a diez o veinte céntimos, un kilo de patatas lo venden a dos euros y el coste de producción supera los veinticinco o treinta euros, entonces, al final, estamos en la ruina”, reclama Edgar en los micrófonos de COPE.

Además del precio tan bajo al que están teniendo que vender el producto, luego tienen las presiones de las políticas agrarias tanto nacionales como europeas (PAC). “Con el cuaderno de campo digital nos están limitando todos los productos que podemos tirar, el mayor problema es que nos están trayendo productos de Marruecos o de Egipto.

Ahora mismo han traído naranjas de Egipto cuando aquí estamos en plena producción, entonces estamos arruinando el propio sector, los propios del gobierno están arruinando el sector”.





?? #VÍDEO



?? Valencia colapsada por las tractoradas de los agricultores



— COPE Valencia (@COPEValencia) February 6, 2024

Priorizar los productos españoles

Edgar y el resto de agricultores desplegados en diferentes puntos de la provincia de Valencia reclaman que se dé prioridad a los productos valencianos y españoles. “No puede ser, primero el género de aquí y luego el género de fuera. Cuando aquí no tengamos género, entonces traemos de fuera, porque lo que traen de fuera, ni cumple los requisitos que se cumplen aquí de plaguicidas ni de nada y llegan con virus y demás”.

Lo que el campo valenciano tiene claro es que las condiciones no son las mismas para todos y así es muy difícil competir. “Nos hunden el precio porque allí la mano de obra igual vale veinte euros un mes y eso no puede ser, entonces hunden los precios de aquí y no podemos vender por bajo del precio de coste”.

Respecto a la tractorada y lo que puedan alargarse las protestas en las calles Edgar afirma que “tenemos todo colapsado, en Cataluña también están todos fuera, no puede ser, no se puede vivir así y o el gobierno hace algo o esto va a ser todos los días hasta que nos hagan caso y ya está porque no se puede sostener”.

— COPE (@COPE) February 6, 2024





Los vecinos: atrapados pero comprensivos

Por los micrófonos de COPE han pasado diferentes vecinos que, pese a verse atrapados en las retenciones que ha ocasionado la tractorada, se muestran comprensivos con los agricultores valencianos. "El hambre va a llegar a todo el mundo porque esto ya no se trata del campo, quieren eliminar toda la agricultura y la ganadería de Europa y que nos alimentemos de todo lo que traigan de otros continentes, porquerías".