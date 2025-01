López-Arostegui, antes del choque ante Unicaja: "Soy feliz en Valencia Basket y espero que el club esté contento conmigo"

El Valencia Basket se juega el liderato de la ACB en el Martín Carpena de Málaga el sábado a las 20:45 horas ante Unicaja. COPE quiso hablar en la previa del partidazo con uno de los jugadores más en forma de los valencianos, un Xabi López-Aróstegui que ha registrado 20 o más de valoración en tres de los últimos partidos de los taronja.

Buenas tardes, ¿cómo se encuentra?

Buenas tardes, muy bien, gracias.

El sábado, Unicaja contra Valencia Basket, puede ser el mejor partido que se puede ver en Europa ahora...

Es muy buen partido. Unicaja lleva varios años jugando a un gran nivel, con un baloncesto de mucho ritmo, muy parecido al que hacemos nosotros ahora, es en la parte alta de la clasificación... así que con ganas de medirnos a un gran rival, en una pista muy bonita y preparando ya el partido para rendir a máximo.

Después de un mes de diciembre muy cargado, casi con un partido cada tres días, parece que ahora vuelven a tener las piernas más frescas, ¿no?

Este año el calendario está muy apretado y, con la DANA, hubo que compensar partidos en diciembre, estuvo todo muy condensado, con las Navidades de por medio. Pero bueno, es un poco la tónica que ha cogido el deporte. Más partidos, para los aficionados, más espectáculo, un poco peor para los deportistas, con menos tiempo para recuperar y entrenar. Pero nosotros intentamos preparar al máximo cada partido, con la misma importancia, entrenando duro. Así que el partido del sábado lo afrontamos lo mejor posible, recuperándonos también del viaje a Lituania.

El equipo está cuajando una gran temporada, lideres en la ACB y en la Eurocup, pero aún así Pedro Martínez ha tenido que responder en alguna rueda de prensa a preguntas que cuestionan el nivel defensivo del equipo. ¿Sienten que la defensa es algo a mejorar?

Creo que hemos aprendido algo este año y es a centrarnos en lo que podemos mejorar cada día nosotros como equipo, ya sea en defensa o en ataque. Y es algo que tratamos de hacer cada día, desde el vídeo que nos preparan los entrenadores. Hacemos autocrítica de lo que hacemos mal o lo que podemos mejorar, porque estamos más o menos a mitad de temporada y hay cosas a perfeccionar. En eso es lo que nos tenemos centrar. Los números a nivel de ataque son un poco consecuencia de eso y tenemos que estar centrados en el día a día, que es algo en lo que Pedro Martínez nos hace hincapié. Tener esa mentalidad y seguro que nos permite mejorar facetas en las que hasta el momento han ido igual un poco peor de lo que nos gustaría. Autocrítica y mentalidad de mejorar.

A nivel individual está jugando a un gran nivel, probablemente el mejor de su carrera...

Bueno es un poco consecuencia de lo que he dicho antes. El nivel estadístico está muy bien pero es consecuencia de lo que hay detrás, del día a día. El sistema de juego que nos han implementado este año, de jugar más en equipo, de que el juego esté mucho más abierto... en mi caso de intentar ser siempre más agresivo, con esa mentalidad de intentar anotar en cada situación. A partir de ahí generar para los compañeros, tenemos un equipo muy completo, ya se ha visto con las lesiones que no dependemos de nadie para ganar partidos, eso es algo muy positivo, que todo el mundo pueda dar un pasito hacia adelante y no dependamos de ningún jugador. Estoy muy contento de formar parte de un equipo así, de poder aportar desde mi faceta y disfrutar con el proceso.

Usted acaba contrato el 30 de junio. ¿Ha habido conversaciones para su renovación? Entendemos que usted está feliz en Valencia y que el club está contento con usted.

No se ha dado aún esa situación de momento, pero yo estoy contento en Valencia. Es verdad que estoy centrado en la temporada, en intentar enfocar cada partido con la máxima exigencia para poder conseguir el mayor número de victorias posible y estar lo mejor enfocados para la post temporada tanto en Eurocup como en la liga. Todo lo bueno que le pase al equipo repercutirá en los jugadores individualmente y, en este caso, en mí. Así que... estoy feliz de estar aquí y siempre que el club quiera sentarse a hablar, yo encantado.

¿Se ve renovando con el Valencia Basket y jugando con la Euroliga en el Roig Arena? ¿Sería un escenario soñado?

Lo has dicho todo tú (risas). Ahora mismo estoy centrado en el día a día. En el club saben que estoy contento, también espero que en el club estén contentos conmigo. Siempre lo he dicho, vine a Valencia porque era un sitio bueno para crecer. Ha habido momentos mejores y peores, pero ya se a nivel de juego o de madurez he conseguido crecer, y aún tengo margen de mejora. Quiero encontrar un escenario idóneo para ello, para poder crecer y competir, y creo que Valencia lo es a día de hoy. Así que estoy contento, enfocado en eso y lo que tenga que llegar, que se bueno.

¿Podemos habla del Valencia Basket candidato a los títulos?

La verdad es que no es algo que hayamos hablado en el vestuario. Me reptrio, sabemos que estamos bien, que estamos compitiendo bien, que tenemos un buen equipo, que somos un rival complicado, que estamos jugando un buen baloncesto... pero no nos decimos que tenemos que intentar ganar la copa y esas cosas. Porque tampoco si ganamos habrá sido una gran temporadón y si no, pues habrá sido un drama porque hayamos ido primeros mucho tiempo. Me reitero, el trabajo que estamos haciendo es bueno, lo que nos transmiten los entrenadores es que tenemos cosas a mejorar aún, que no hacemos las cosas perfectas, que aún hay margen de mejora, entonces, que nos centremos en el trabajo del día a día, en ser cada vez más competitivos, que cuanto más exigencia tengamos más opciones tendremos de ganar. Cuando acabe la temporada veremos dónde estamos.

La última. ¿La clave ante Unicaja Málaga?

Ellos son un equipo que juega a mucho ritmo, que tratará que no juguemos a nuestro juego, con jugadores muy físicos, con talento, y que llevan mucho tiempo jugando juntos. Nosotros tendremos que implementar nuestro juego, correr en todas las acciones posibles, cargar lo mejor posible el rebote ofensivo para que ellos no corran, ser más físicos. Ser fieles a nuestro estilo. Un partido bonito, a disfrutarlo. También tener paciencia, porque va a ser un partido largo, con altibajos por parte de los dos equipos, intentar lo más concentrado posibles durante los cuarenta minutos.