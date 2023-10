Llega a Valencia una exposición fotográfica sobre la lactancia materna y su importancia

El Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón inaugura una exposición fotográfica con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Lactancia Materna que este año tiene como lema “Amantar y trabajar”: ¡Hagámoslo posible!”. Esta exhibición de imágenes de mujeres reales pretende ser un homenaje de Quirónsalud Valencia y su servicio de pediatría, a todas las madres lactantes y trabajadoras.

La exposición, que ha contado con la colaboración de Edulacta, podrá visitarse desde hoy hasta el próximo viernes 4 de noviembre en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, con acceso por la C/ Jorge Juan 23 y C/Cirilo Amorós 62, en horario ininterrumpido de 8:00 a 22:00 horas de lunes a viernes excepto festivos.

Según la OMS la lactancia materna es la mejor alimentación de los niños hasta los 2 años, recomendándose de forma exclusiva hasta los 6 meses.” Esta recomendación basada en evidencias científicas”, apunta Paloma de Miguel, Consultora de Lactancia IBCLC del Hospital Quirónsalud Valencia, “se ha visto que es la mejor opción a nivel nutricional, inmunológico y de vínculo para el óptimo desarrollo de los más pequeños”.

Dado que cada mujer tiene unas circunstancias, horarios y condiciones diferentes muchas veces es difícil conciliar trabajo y lactancia, aunque, como indica la experta en lactancia Paloma de Miguel "esto es posible si se cuenta con un asesoramiento especializado y personalizado para cada mujer lactante".





Consejos para conciliar trabajo y lactancia

Paloma de Miguel, IBCLC del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia ofrece las siguientes recomendaciones para poder conciliar trabajo y lactancia

Banco de leche: la especialista recomienda no realizar un gran acopio de leche, por lo que aconseja no comenzar más de 15 días antes de incorporarnos al trabajo. “Tenemos que pensar que una vez en nuestra jornada laboral, contamos con un tiempo de unos 15 minutos para realizar una extracción, por lo que, funcionaremos al día. De manera que, por ejemplo, si me extraigo la leche el lunes, esa leche va a la nevera y la utilizarán para dársela al bebé el martes y así, sucesivamente”, explica. Así mismo, no aconseja congelar grandes cantidades para no desperdiciar la leche, ya que una vez descongelada no aguantará más de 24 horas.

Extracción de la leche: Si empezamos a extraer 15 días antes de la incorporación laboral es completamente normal que obtengamos pequeñas cantidades como 30 o 40 ml. “Esto ocurre porque el pecho está bien drenado”, explica la especialista en lactancia materna de Quirónsalud Valencia, “pero debemos tener en cuenta que cuando nos separemos de nuestro pequeño, al pasar varias horas sin amamantar, la leche se va a acumular en el pecho y, por tanto, cuando pongamos el extractor en el trabajo, conseguiremos sacar mucha más cantidad de leche”. Para su conservación Paloma de Miguel recomienda llevar una nevera portátil con placas de hielo”.

Parto respetado y apoyo de la lactancia materna

El Hospital Quirónsalud Valencia cuenta con pediatras y personal sanitario que trabajan en el área materno infantil referente en lo que atención al parto respetado y apoyo a la lactancia materna se refiere, y con UCI Neonatal puertas abiertas las 24 horas del día, con la Dra. Laura Martorell como coordinadora.

Como explica la Dra. Mª Luisa Mompó, coordinadora del Servicio de Pediatría, “para nosotros es fundamental que los padres no se tengan que separar de sus bebés y las mamás puedan amamantarlos sin problema, independientemente de la patología por la que precisen estar ingresados”.

Hay que destacar además que el Hospital Quirónsalud Valencia tiene una habitación “Madre Hijo” en la UCI, la denominada “Family Room”, y es el único centro español distinguido por la prestigiosa Asociación Internacional de Consultores de Lactancia e IBCLC por su excelencia en el cuidado y la divulgación de la lactancia materna.