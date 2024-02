Llega a Valencia el homenaje a Queen que fascina al propio Brian May

Los amantes Valencianos de la banda de rock más importante de la historia están de enhorabuena, llega a Valencia Momo, Homenaje a Queen, la formación madrileña liderada por Momo Cortés, elegido por el propio Brian May para protagonizar el musical We Will Rock You en 2003, anuncia nuevas fechas de presentación para este año.

Continúa la gira del homenaje a Queen más antiguo de nuestro País. Y Valencia está de enhorabuena, ya que será una de las paradas de este tour. Concretamente, el Palau Alameda es el lugar elegido para que todos los fans de Queen revivan las mejores canciones en la voz de Momo Cortés.





Momo – Homenaje a Queen

Este espectáculo, producido por Tarambana Espectáculos y gestado desde las entrañas de Momo Cortés acompañado por una banda de músicos de una extremada calidad, es un homenaje de corazón a los míticos Queen, sin duda, una de las bandas más importantes del siglo XX.

Hay muchos tributos a Queen, pero Momo no es un tributo: es una interpretación de su música; un homenaje sin necesidad de disfraces, ni pelucas, ni bigotes postizos. Aquí solo hay unos músicos de primer nivel, unidos por su devoción a Queen, que en dos horas de concierto reviven el espíritu indomable de su líder, Freddie Mercury, y el alma eterna de la banda. Queen y solo Queen.

Un viaje desde los inicios del mítico grupo británico en los 70’s (reviviendo su carácter, esos primeros tiempos del Glam. Su influencia en el Hard Rock; su psicodelia y su personal y particular forma de entender el Rock, cuando la chupa de cuero gobernaba en las calles), hasta llegar a los Queen de los 80’s.





MOMO

Es la primera y más destacada banda tributo a Queen en España y una de las más importantes a nivel mundial. Desde el año 2000 han ofrecido más de 700 conciertos que destacan por su calidad musical y escénica, así como por mantener un espíritu y personalidad propios que los hacen diferentes.

Es la única banda tributo en el mundo que contó con la colaboración especial del propio Brian May en su álbum debut Constante Contradicción (2006). Sus conciertos son una fiesta y un derroche de energía que te harán viajar por las diferentes épocas de la carrera de QUEEN. El propio material de MOMO se puede escuchar en tres álbumes propios: Constante Contradicción (remasterizado en 2021 con temas inéditos celebrando el 15º aniversario de su lanzamiento), si tú eres uno de los miles de fans de Queen puedes adquirir ya las entradas en www.momocortes.com