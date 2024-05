Llega a Valencia un espectáculo inolvidable para disfrutar la música de Elvis Presley

En su emocionante retorno a los clásicos, la incombustible y prolífica productora formada por grandes músicos de La Movida Valenciana estrena un nuevo espectáculo, “Elvis: from Memphis to Las Vegas”, con motivo del lanzamiento del primer disco del rey del rock’n roll, en mayo de 1954.

El espectáculo, tras los triunfos anteriores de la plataforma musical como “Dancing ABBA”, "Valencia with The Beatles" o "The Dance Side of Pink Floyd", revivirá los 32 números uno de Elvis Presley, de la mano de “Suco Blue & The Elvis Big Band”.

Se trata de una banda exclusiva de La Movida Valenciana, formada por 14 músicos, todos ellos grandes artistas con amplia experiencia en bandas míticas de los 80 y 90, que interpretarán canciones tan conocidas como El rock de la cárcel, Tutti Frutti, It’s now or never, Suspicious minds, In the ghetto, Fever, Trouble, Always on my mind, Don’t be cruel y hasta 32 míticas canciones. Todavía puedes comprar tus entradas para 'Elvis: from Memphis to Las Vegas'.

Al frente está Suco Blue, cantante y líder del grupo Blue Moon, el más importante grupo de rockabilly que ha tenido Valencia, con varios discos en su carrera, desde principios de los 80, tanto con su grupo, en solitario, otras bandas o en distintos recopilatorios.









Junto a él estarán grandes nombres del pop-rock valenciano y nacional como José Luis Macías (Glamour, Comité Cisne), Jorge Moreno (Falsa Pasión, La Fundación), Salva Pérez (Grease El Musical), Abelito Sanabria (Vocal Sampling La Habana), Adolfo Barberá (Glamour, Ceremonia), Santiago Penagos (Los Cuernos, Los Relevos), Josep Chave (Orquesta Montecarlo), Diego Genovés, Juanjo Martín (Sedajazz), Aisha Bordas (Allegro Big Band), Nita Songs (Vídeo), Arthur Whist (La Voz) y Quique López (Los Inhumanos).

El espectáculo recorrerá toda la carrera de Elvis a través de distintos escenarios, desde su instrumentación inicial con contrabajo y guitarra eléctrica hasta los conciertos espectaculares de los casinos de Las Vegas, con acompañamiento coral, sección de vientos y audiovisuales. Una experiencia única para entender y revivir toda la carrera artística del rey del rock’n’roll.

Un espectáculo muy valenciano

Previamente, al inicio del espectáculo, se realizará la presentación del libro «ELVIS: from Memphis to Las Vegas», editado por la Generación Bibliocafé y que cuenta con 30 relatos de escritores valencianos sobre el rey del rock’n roll, entre ellos Alfredo Cot, Alicia Muñoz, Ana Blanch, Ana Lozano, Andrés Amat, Ángeles Martínez, Belén Lázaro, Cristina Nieves, Felicidad Batista, Franz Kelle, Fuensanta Niñirola, Gonzalo Muro, Inma Miquel, Isabel Sifre, Jesús Marcial, Jorge Richter, José Luis Rodríguez-Núñez, José Luis Sandín , Juan Vicente Marcilla, Leonardo Jiménez, Luisa Berbel, María Cao, María Consuelo Orias, Marisa Martínez, Mauro Guillén, Rafa Sastre, Rosa Pastor, Susana Gisbert, Susi Bonilla y Sergio Aguado.

Este grupo literario ha publicado 22 antologías de relatos con la colaboración de más de 100 autores. Los escritores firmarán ejemplares en el hall del auditorio al finalizar el concierto. La Movida Valenciana ha sido un faro para mantener viva la música que definió a toda una generación, y "Elvis: from Memphis to Las Vegas" es el último espectáculo de los eventos artísticos inolvidables que han producido a lo largo de los últimos años. Este evento promete una tarde inolvidable de música y literatura que transportará al público valenciano a la magia de la cultura del siglo XX.