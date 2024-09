Las llamadas al Teléfono de la Esperanza relacionadas con el suicidio siguen al alza: "Sí avisan"

En solo 6 meses, 11.660 valencianos han pedido ayuda. De ellas, 1.029 relacionadas con la soledad, y 220 referidas a conductas suicidas. Y han pedido ayuda, al Teléfono de la Esperanza

Son cifras de Comunidad Valenciana, pero si bajamos más al detalle, en Valencia se han recibido 5.510 peticiones de ayuda. En 648 de estas, la soledad y la incomunicación se presentaban como problema de fondo, mientras que en 124 de los casos existía un riesgo de conducta suicida.

Así, el aumento de muertes por suicidio sigue al alza y ya triplican a las de tráfico. Nueve personas se quitan la vida a la semana en la Comunitat Valenciana en una lacra que aumenta un 20 % entre los jóvenes de 15 a 29 años.

La historia de superación de Iván tras su intento de suicidio: "Me cansé" Día Mundial para la Prevención del Suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, te acerco unas cifras, desde el Teléfono de la Esperanza quieren romper con los mitos y falsas creencias que rodean a esta lacra. Carmina Ayuso es psicóloga y voluntaria del Teléfono de la Esperanza, y quiere acabar con la idea de que "del suicidio no se puede hablar: no es cierto, es bueno hablar del suicidio". Otra de las falsas creencias, es que "no solo hay un motivo que lleva a la persona a querer quitarse la vida. Siempre hay muchos motivos y factores. Es multicausal". Son muchos motivos los que les llevan a esa idea, "no son responsables de lo que les ha pasado porque lo más probable es que hayan sido muchas cosas a la vez".

Para Carmina, "El suicida suele lanzar señales de alarma. Por eso es bueno poner en marcha diferentes campañas, para que la gente que les rodea sepa leer esos mensajes".

En el Teléfono de la Esperanza cuentan con gente formada en concreto para gestionar este tipo de llamadas y consultas, y que ponen en valor "la valentía de las personas para pedir ayuda y que puedan encontrar aquí una persona les escucha, que empatiza con ella, y que le ayuda a buscar su propia salida".

El propio presidente del Teléfono de la Esperanza, José Ortí, reconoce cómo ha evolucionado el tratamiento informativo que se hace sobre el suicido: "Cuando yo entré, no se hablaba de esta lacra. No se trataba. Ahora llega mucha gente buscando ayuda para superar el duelo por algún familiar que ha cometido suicidio"

00:00 Volumen Compartir Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar José Ortí, presidente del Teléfono de la Esperanza

El perfil de los voluntarios

El perfil de los voluntarios es "cualquier persona que tenga ganas, que ofrece su tiempo y su esfuerzo. De conectar con la vida con aquel que llama. Facilitarles recursos". Con respecto al tiempo que se destina, Carmina Ayuso explica que los voluntarios suelen dedicar la mitad de su jornada a esta entidad. Y tiene claro cuáles son las sensaciones: "Quien entra, se queda".