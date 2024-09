La historia de superación de Iván tras su intento de suicidio: "Me cansé"

Triplican prácticamente las muertes por accidentes de tráfico y aumentan cerca de un 20%, especialmente entre los más jóvenes. En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio en COPE Valencia hemos charlado con Iván. Tiene 32 años y el pasado mes de julio intentó acabar con su vida: “Me cansé de sufrir y sentía que era una carga”, explica al otro lado del teléfono.

Las consecuencias y una nueva vida

Ha conseguido salir adelante, lo hace con mucha energía, tras las consecuencias de una decisión que fueron muy graves: “Soy amputado, no tengo piernas". Fue la consecuencia tras decidir "tirarse al tren".

Emocionado, cuenta su experiencia en el Mediodía de COPE Más Valencia

Iván reconoce que sentía “ciego”, que no era capaz de ver y valorar personas de su alrededor a las que sí les importa: “Mi problema fue elegir mal a quién contaba mi momento”, relata. En la antena de COPE ha insistido en la necesidad de expresar cómo uno se siente y darle importancia: “Si quieres a esa persona, simplemente, escúchala”.

Un mensaje de vida entre lágrimas

Ofrecer un consejo a los que se puedan ver en una situación similar a la suya hace tan solo unos meses. Antes esa pregunta, Iván avisa: “Aquí me voy a romper”. Para continuar apelando a la ayuda: “Que la pidan, yo me he dado cuenta de que si lo hubiese pedido, me habrían ayudado”. También da importancia al hecho de “no disimular” su realidad.

El deporte, su motor

Una semana es lo que estuvo en el hospital, Iván recuperándose: “Salí un lunes y ya estoy haciendo deporte”. El baloncesto adaptado en silla de ruedas ha sido la alternativa que hoy en día le consigue sacar una sonrisa: “Para mí es algo más que sudar o meter dos canastas”, explica. Es el camino que ha escogido y que, según sus palabras, le “ha dado la vida”.

La hoja de ruta del Plan Valenciano de Salud Mental

Ante la realidad de las cifras se pone en valor programas que surgen con el objetivo de hacer frente a la prevención del suicidio. El Plan de Salud Mental de la Generalitat “prevé la creación Progresiva de Servicios de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia y la implementación de un Programa de prevención del suicidio que hará hincapié en el ámbito territorial más cercano, así como en las escuelas, universidades y empresas”, apuntaba la vicepresidenta Susana Camarero.