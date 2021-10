Las mascarillas se mantendrán como obligatorias en los colegios valencianos

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha insistido en que las mascarillas se mantendrán como obligatorias en los centros educativos mientras así lo recomienden los técnicos sanitarios.

Así se ha pronunciado el conseller en su comparecencia ante Les Corts para dar cuenta del inicio del curso 2021-2022, donde ha incidido en que se retirará la obligatoriedad "en el momento que los técnicos digan que epidemiológicamente es posible".

"Hacemos lo que nos dicen los expertos. Igual que no queremos que se cuestionen las metodologías de los profesores y no les diremos cómo tienen que dar la clase, no cuestionaremos a un técnico", ha remarcado, y ha insistido en que estas decisiones se basan en los acuerdos de las comisiones interterritoriales de Sanidad.