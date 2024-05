La sensación que tienen los padres cuando nace un hijo es indescriptible. Las emociones, el vínculo y las conexiones solo las saben los progenitores. Esto los humanos lo sabemos, pero la duda que surge ahora, con las impactantes imágenes que podemos ver de una hembra de chimpancé de Bioparc Valencia que no se separa del cuerpo sin vida de su cría, es cómo afrontan los animales el duelo.

Loles Carbonell, veterinaria y técnico de Bioparc Valencia, asegura en COPE que las imágenes que vemos son habituales en estos primates, “ella tiene que estar preparada para pensar que ese bebé está muerto y dejarlo, y esto, en la naturaleza se ha dado y las hembras llevan a sus bebés encima hasta cuatro meses”.

“Ella necesita llevarlo y estar con el resto del grupo, son animales muy sociales, y el grupo la apoya, si no fuera así ella lo soltaría”, explica Carbonell quién además explica“que todo el grupo de chimpancés son conscientes a nivel emocional de que Natalia (la mamá chimpancé) ha perdido a su cría porque “la están apoyándola mucho más y están mucho más pendientes que de normal”.

Desde el nacimiento de la cría, el protocolo de seguimiento se activó con mayor intensidad en este caso, pues Natalia, la madre, ya había perdido una cría en 2018. Se estableció el contacto con el grupo de expertos internacionales y, además de la observación directa. La cría de chimpancé había mostrado una actividad normal hasta el día anterior, instante en el que se realizó la muy limitada intervención posible en estas circunstancias y que no ha logrado evitar el fatal desenlace.













¿Por qué no le quitan a la cría de chimpancé muerta?

El chimpancé, de la subespecie Pan troglodytes verus, está en peligro crítico de extinción según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). “Lo están perdiendo por la caza furtiva y pérdida de su hábitat”, describe la veterinaria.

Bioparc Fuengirola y Valencia albergan el grupo más numeroso de España de y tienen un papel destacado en el programa europeo para su protección (EEP). Por este mismo motivo, las decisiones deben tomarse de forma consensuada con las personas responsables del proyecto y teniendo en cuenta las dificultades y características de esta peculiar especie.

Pese al sentimiento de impotencia de sus cuidadores en Valencia, la realidad es que la actuación solamente posibilita aportar medicación, pues arrebatar a la cría de la madre implicaría una peligrosísima anestesia a varios miembros del grupo y poner en grave riesgo la vida de los dos recién nacidos.

El objetivo es la preservación de la especie, aportándoles el máximo bienestar y, al mismo tiempo, favoreciendo su comportamiento e instinto natural. En este sentido, es necesario asumir la parte más trágica, por muy desgarradora que sea para las personas.

¿Cuál es el siguiente paso?

Loles no se atreve a pronosticar cuál es el siguiente paso, ya que es un proceso en el que no se interviene, es la naturaleza misma la que marca el curso, “llegará un momento en el que la hembra se dará cuenta de que el bebé está muerto y lo dejará, pero no sabemos si será un tiempo más corto o más largo”.