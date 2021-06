Las buenas películas son para verlas en pantalla grande

Parece lógico, si eres un gigante del cine como Disney, que disponiendo de tu propia plataforma ofrezcas en ella tu productos, el negocio es lo que tiene. Sin embargo, si tu esfuerzo por hacer cine de calidad da como resultado una gran película, tienes la obligación moral (y económica) de apostar por exhibirla allá donde se aprecia toda su calidad y para lo que fue concebida: las salas de cine.

Entre los estrenos que nuestro crítico de cine, Eduardo Casanova nos presenta, encontramos tres buenos ejemplos de estupendas películas con las que disfrutar en la gran pantalla. Cada una en su género ofrece buenas historias, guiones bien elaborados, grandes interpretaciones y, en defitiva, buenos espectáculos cinematográficos para disfrutar en pantalla grande.

CRUELLA

Esta fascinante producción de Disney puede marcar un punto de inflexión en sus películas de acción real. Al igual que la protagonista revoluciona el mundo de la moda, los estudios actualizan sus señas de identidad sin desdibujarlas, y curiosamente lo hacen llevando la historia a los años 70. Unos argumentos trabajados, el espléndido reparto y la espectacular puesta en escena, a buen seguro que conseguirán cautivar a quien sigue siendo su principal destinatario: el público familiar.

De niña, Estella ya da muestras de su carácter travieso y rebelde; pero la feliz armonía de la que disfruta se quiebra cuando su madre muere trágicamente y se queda huérfana. Decide entonces marcharse a Londres, donde es acogida por dos chicos que se dedican a cometer pequeños hurtos. Sin embargo, sueña con convertirse en diseñadora y esa puerta se le abre al ser contratada por la baronesa Von Hellman, la modista más prestigiosa de Inglaterra.

DESPIERTA LA FURIA

El tándem Guy Ritchie-Jason Statham (Lock & Stock, Snatch. Cerdos y diamantes) no falla y depara un film que incluso supera las expectativas iniciales. Siendo una película de género que aprovecha los registros más habituales del actor, sorprende gratamente su estudiada estructura narrativa. Además, luce la labor desarrollada por el propio director en la elaboración del guion, especialmente a la hora de dar entrada al nutrido elenco de personajes que participan en la intriga, y brilla la impecable realización de las secuencias de acción. Desde luego quienes busquen evasión de altura la van a encontrar en este estreno.

Después del asalto a uno de sus vehículos blindados, que acabó con tres víctimas mortales, Fortico Security, con sede en Los Ángeles, contrata al introvertido Patrick Hill. Tras someterse a las pruebas de acceso y ser admitido, se limita a desempeñar su arriesgado trabajo, despertando algunos recelos entre sus compañeros. Sin embargo, cuando el furgón en que viaja sufre un intento de robo, destapa unas habilidades increíbles, convirtiéndose en el héroe de la compañía. Poco a poco iremos descubriendo porqué con tan deslumbrantes aptitudes se ha incorporado a esa empresa de seguridad.

UNO DE NOSOTROS

La novela de Larry Watson, "Let Him Go", se adapta a la gran pantalla adoptando las hechuras de un thriller áspero, con ecos del wéstern, que incorpora unos interesantes dilemas morales. La historia equilibra bien su vertiente intimista y dolorosa con la violencia seca que surge mediado el metraje, partiendo de una adecuada definición de todos los personajes. Situar la acción en las áridas tierras de Dakota favorece su puesta en escena y por otro lado, el trabajo de sus actores facilita la empatía con sus determinaciones, difíciles de compartir a priori.

Tras la inesperada muerte de su hijo, a George y Margaret solo les consuela la compañía del pequeño Jimmy, el nieto al que adoran. Aunque su nuera se ha vuelto a casar, mantienen con ella una buena relación. Sin embargo, repentinamente, abandona la ciudad y se marcha a vivir con su familia política, los Weboy. Ante las sospechas de que el nuevo hogar no sea lo mejor para el niño, deciden visitarles con la intención de rescatarlo y llevárselo de regreso. Al llegar allí se confirman sus peores presagios.