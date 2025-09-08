Lanzadera incorpora 120 nuevas empresas, el 80% de ellas ya facturando

Lanzadera, la aceleradora de startups integrada en Marina de Empresas, el hub de emprendimiento valenciano impulsado por Juan Roig, incorpora a más de un centenar de empresas en su nueva convocatoria: en concreto, 120, de las que el 80 por ciento ya está facturando.

Las nuevas incorporaciones están activas comercialmente y presentan modelos de negocio "contrastados", lo que supone una "muestra de que el programa atrae proyectos sólidos y de gran madurez", según ha subrayado Lanzadera en un comunicado. En esta edición, la suscripción se consolida como un modelo "estratégico", ya que la mayoría de las startups seleccionadas apuestan por este enfoque.

"Cada vez seleccionamos startups más maduras: el 80% de las que acaban de incorporarse ya están facturando. Esto nos permite trabajar con proyectos que tienen un recorrido real en el mercado y que llegan con retos distintos a los de fases más tempranas", ha detalllado Marta Nogueras, directora general de Lanzadera.

Lanzadera aplica desde su fundación una forma de gestión estructurada en torno al 'Modelo de Calidad Total' de la cadena de supermercados Mercadona, presidida por Roig. A ello se suma ahora la implantación de una nueva metodología propia: "una herramienta que, apoyada en el histórico de más de 1.600 startups aceleradas, permite a cada emprendedor diagnosticar en qué punto se encuentra, qué objetivos puede alcanzar y qué recursos necesita para lograrlo".

"Para acompañarlas mejor, hemos evolucionado nuestra metodología y creado una herramienta propia que, a partir de la experiencia de tantas startups aceleradas, permite diagnosticar en qué punto se encuentra cada proyecto, qué objetivos puede alcanzar y qué recursos necesita para conseguirlo. Con ello reducimos la incertidumbre, medimos a todos con los mismos indicadores y ofrecemos un plan adaptado a cada caso", ha precisado Nogueras.

Las startups se instalarán en Marina de Empresas, donde durante un mínimo de seis meses prorrogables, recibirán formación exclusiva en el modelo de Calidad Total, y apoyo en diferentes áreas clave a través de mentorías personalizadas con expertos. La próxima entrada a este centro de alto rendimiento para startups será en marzo de 2026.

Las nuevas empresas incorporadas centran su actividad en múltiples ámbitos relacionados con el bienestar animal; procedimientos médicos; diseño de muebles, espacios y productos sostenibles de cartón, ligeros, resistentes y reutilizables; moda para reinventar el concepto de invitada con diseños artesanales; para reducir el análisis de jurisprudencia a juristas o plataforma online para comprar billetes de ferry en España, Norte de África, Estados Unidos y Bahamas de forma sencilla, entre otras áreas.