L'Albufera quiere ser Reserva de la Biosfera de la UNESCO

El acuerdo firmado en el día de hoy por los alcaldes y alcaldesas de trece municipios ribereños para impulsar la candidatura de L’Albufera como Reserva de la Biosfera de la UNESCO ha generado grandes expectativas entre los defensores del patrimonio natural. Esta declaración internacional otorgaría a este emblemático parque natural valenciano un reconocimiento que garantizaría su preservación y contribuiría al desarrollo sostenible de la zona. Para entender mejor las implicaciones de este importante paso, en Mediodía Cope Más Valencia hablamos con Adolfo Ibáñez, experto en patrimonio y colaborador del Centro Unesco de Valencia.

Un reconocimiento con múltiples beneficios

“La declaración de l’Albufera como Reserva de la Biosfera sería un reconocimiento clave para su conservación”, explica Ibáñez. “Este espacio natural no solo es importante por su biodiversidad, sino también por su historia y su papel en la identidad cultural de los valencianos. Es un entorno donde la naturaleza y las actividades humanas, como el cultivo del arroz, la pesca y la caza, han convivido durante siglos”. El experto subraya que esta coexistencia es, precisamente, lo que busca proteger el programa de Reservas de la Biosfera, un equilibrio sostenible entre el ser humano y el medio ambiente.

Actividades tradicionales aseguradas

Uno de los aspectos más destacados de esta declaración es que no afectaría las actividades tradicionales de l’Albufera. “El cultivo del arroz, por ejemplo, no solo se mantendría, sino que se promovería como parte integral del ecosistema”, asegura Ibáñez. “La Unesco no pretende restringir estas prácticas, sino que busca asegurar que se realicen de forma sostenible, respetando el entorno y beneficiando a las comunidades locales”.

Visit Valencia. David Sangüesa Arrozales de L'Albufera

Uno de los grandes beneficios que traería consigo este reconocimiento sería la llegada de financiación para la preservación del parque. “Con el sello de la Unesco, l’Albufera recibiría más recursos económicos para proyectos de conservación, mejora de infraestructuras y gestión del agua”, destaca Ibáñez. Además, señala que la declaración impulsaría el ecoturismo en la zona, fomentando un desarrollo económico sostenible basado en el respeto por el entorno natural.

Un proceso complejo, pero con posibilidades

Conseguir que l’Albufera sea reconocida como Reserva de la Biosfera no es un proceso sencillo. “Es necesario un fuerte compromiso por parte de las instituciones públicas para garantizar la conservación del área”, explica el experto. Sin embargo, Ibáñez es optimista: “Ya contamos con la declaración del Tribunal de las Aguas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y la Huerta de Valencia está reconocida como Sistema Agrícola de Interés Mundial por la FAO. Estos elementos son muy favorables para la candidatura de l’Albufera”.

Para Adolfo Ibáñez, la declaración de l’Albufera como Reserva de la Biosfera no solo protegería el entorno natural, sino que también fortalecería el vínculo de la comunidad con este espacio emblemático. “Sería una oportunidad para que los valencianos valoren aún más su patrimonio y se comprometan con su conservación”, afirma. A su vez, recalca que este reconocimiento internacional pondría a l’Albufera en el mapa global de la sostenibilidad, atrayendo atención y recursos que garantizarían su preservación para las generaciones futuras.

Con este acuerdo histórico entre trece municipios, l’Albufera avanza hacia un futuro donde la conservación y el desarrollo sostenible puedan ir de la mano, en beneficio del entorno natural y las comunidades locales.