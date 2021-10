Juncal Rivero: "El certamen de Miss España debe volver a ocupar su sitio y ser fuerte a nivel digital"

La que fuera Miss España en 1984, y ahora directora del certamen de belleza de Miss España, ha pasado por Trending Cope para contarnos su relación con el mundo digital. ‘Los tiempos han cambiado y ahora se han vuelto más diversos, más tolerantes e inclusivos. No obstante, permanece la belleza clásica tanto para las personas como para las cosas. Las redes sociales sí han ayudado a dar más visibilidad a otras bellezas que, de otro modo, quizá no hubieran brillado tanto’.

Sobre el certamen, Juncal ha sido muy sincera y ha pedido que se presenten todos aquellos candidatos y candidatas que no sólo busquen ser premiados por su belleza, sino que quieran hacer una carrera en el mundo de la interpretación o de la televisión. ‘Es importante que sepan que aquí se puede desarrollar una profesión, si quieren y tienen ganas de trabajar’.

En cuanto al papel de las redes sociales en el mundo de los certámenes de belleza, Juncal nos ha contado que el mundo en general ya no se concibe sin las redes, ‘es más, no hay ningún tipo de prohibición en el concurso sobre las redes. Son positivas o negativas en función de cómo se utilicen, pero no afectan al certamen en sí’.

Juncal es muy consciente de que el papel del certamen de Miss España se ha difuminado un poco en la actualidad, ‘no obstante debe volver a ocupar su sitio y ser fuerte a nivel digital, porque es la realidad que vivimos’.

Desde Trending Cope hemos pedido a Juncal que nos cuente lo más bonito que le ha pasado en redes sociales: ‘lo mejor es lo cariñosa que es la gente. Los comentarios tan cariñosos. Yo no soy persona de estar todo el día en las redes, pero cuando paso por ellas me siento querida, y eso es precioso’.

