Se inicia el proceso para que un juez interne al menor de 10 años que agrede y lidera una banda

La concejala de Seguridad Ciudadana en Gandia, Lydia Morant Varó, ha explicado que paralelamente, desde el departamento de Servicios Sociales y la Fiscalía de Menores, ''se ha abordado esta situación desde el ámbito familiar, puesto que es una situación de desarraigo extremo. Esta colaboración con la Fiscalía de Menores ya ha dado sus frutos, puesto que se ha iniciado el proceso para autorizar el internamiento del menor''.

Morant Varó ha recordado que a mediados de mes de diciembre pasado ya se informó al PP que tanto la Policía Local como la Policía Nacional habían diseñado un dispositivo destinado a poner fin a esta situación provocada por dos menores y que los cuerpos de seguridad habían reforzado presencia en las calles.

Lo destapó COPE Gandia en el mes de diciembre. Ahora la concejala de Seguridad Ciudadana en Gandia, Lydia Morant Varó, ha contestado a las críticas del Partido Popular que han pedido al alcalde Prieto que acabe ''con la banda que atemoriza y agrede a jóvenes y mayores desde hace meses'' y ha indicado que se trabaja para aislarlo e ingresarlo en un centro de acogida cerrado.

Morant Varó ha lamentado la actitud de los populares pues "comparecen en rueda de prensa para crear alarma social. Si el señor Barber quiere información, solo tiene que levantar el teléfono y hablar con esta concejala que estará encantada de explicarle los trabajos que se están haciendo al respecto, pero prefiere comparecer para justificar su puesto. Solo me queda agradecer la colaboración estrecha tanto de la Fiscalía de Menores como de la Policía Nacional y esperar que el señor Barber reflexione sobre su actitud".

Audio

















El menor tiene diez años. Es inimputable y lidera una banda de menores que van agrediendo a personas por Gandia. La ley se la saben y se sienten impunes. En el caso del líder ya agredió a su propia madre -de veintipocos años- causándole lesiones y siendo denunciada por esta, por lo que ella misma es víctima de su propio hijo. La situación, reconocen fuentes consultadas por COPE Gandia, es complicada, dado que al ser inimputable hay que articular muy bien el caso para que la administración pueda intervenir en este flagrante caso de violencia extrema.

A pesar de reforzar la vigilancia en zonas como el Prado, las Esclavas o Roís de Corella, este grupo de menores van danzando por la ciudad y agreden, sobre todo a menores, con una violencia inusual.

Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre lo que está sucediendo en Gandia con este grupito de menores de 14 años que están causando temor, sobre todo a niños que van solos por la calle o incluso se atreven con otros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Se han denunciado agresiones como la del jueves a las 20.12 horas en la zona del Prado, en la calle de l'Hostal donde ''tres niños, por decir algo, increparon a otro que venía tan tranquilo caminando delante de nosotros (pensé que se conocían) y al llegar a la casa de indumentaria fallera uno de esos niños le pega sin más en la cara al que estaba solo'' relata esta persona.

Incluso señala que ''ahí, mi marido y yo protegimos al niño y por suerte no fue a más. Decidimos acompañarlo hasta su casa, ya que no pensábamos dejarlo solo y por lo visto estos otros tres nos siguieron un par de calles'' y lógicamente se preguntaban en voz alta que ''hoy hacen esto y dentro de unos años cuando sean más "grandes". No sé qué clase de valores se inculcan en cada casa, pero si alguien más lo presenció y los reconocen que les comunique a los padres que clase de personas se están convirtiendo''.

Los padres piden que Gandía "sea una ciudad segura"

De nuevo, este matrimonio señala que ''quiero que Gandía sea una ciudad segura para todas las edades y no tener que salir con miedo por sus calles, por si salen de "cacería"esta juventud para "divertirse".

Pero no acaban ahí las agresiones, otra más se podía leer en las redes sociales lo que está pasando ya con demasiada frecuencia en Gandia.

El padre de otro niño agredido en la zona del Prado comunicaba por redes sociales que quería agradecer ''infinitamente a la pareja que lo defendió, protegió y acompañó a casa. Sin vuestra ayuda no quiero ni pensar lo que le hubiera sucedido. Os estaré eternamente agradecidos y a partir de ahora amigos para siempre'' indicando además que ''a los agresores decirles que como soy un hombre de paz y perdón, me gustaría hablar con ellos y con sus padres cara a cara sobre lo sucedido'' concluyendo que ''esto ya no se puede soportar, debemos hacer algo ya''.

Poco tardó en llegar la contestación a este padre de menor agredido, señalando que ''somos la pareja que ayer acompañó a tu hijo, no hay nada que agradecer, actuamos como cualquier otra persona lo haría, más teniendo hijos, sobrinos, etc.'' añadiendo además sobre el menor agredido que ''decirte que tienes un niño muy educado y correcto, que en todo momento se comportó (inclusive con sus agresores) y muy agradecido hacia nosotros. Que esto solo quede como un mal recuerdo, pero que no deje de salir, de divertirse y pasarlo bien, que la vida ya se encargará de poner a todos en su sitio. Feliz Año''.





Aumento de vigilancia en la zona

La Policía Local y Nacional ha incrementado la vigilancia, pero los menores se mueven por toda la ciudad en busca de sus presas. Cuando ocurre la agreden y se marchan.

Por una parte, concienciar a los menores para no inculcarles el miedo y que si ocurre pidan ayuda a personas mayores y que denuncien. Solo con las denuncias se podrá articular un complejo caso para que el líder de 10 años acabe en un centro de la Generalitat Valenciana pero en régimen cerrado, tanto él como sus compinches. Si son mayores de 14 años pasarían a un centro de Menores que los hay varios en la comarca de la Safor y ahí la administración intentará reorientarlos y reeducarlos, aunque en este caso ya no es en régimen cerrado.

El Gobierno de la Ciudad, los departamentos de Servicios Sociales, la Policía Local y Nacional, todos trabajan a marchas forzadas para poder poner fin a estos episodios de extrema violencia juvenil, pero para ello deben de articular todo lo necesario para que estos menores no puedan seguir agrediendo a la gente aunque se crean o sientan inimputables. Por ahora se inician los trámites para que un juez autorice su internamiento.