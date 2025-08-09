¿Quién es Guilherme? El cura DJ que actúa en Valencia

Lisboa, 2023. Una escena inesperada dio la vuelta al mundo: a las siete de la mañana, en plena Jornada Mundial de la Juventud, un sacerdote vestido con sotana y alzacuellos pinchaba música electrónica ante miles de jóvenes. El protagonista, el padre Guilherme Guimarães Peixoto , no es un cura cualquiera. A sus 50 años, combina su labor pastoral con una intensa carrera como DJ, su rango de teniente coronel en el Ejército portugués y una gran afición por el fútbol y la isla de Ibiza.

El vídeo de aquella sesión en Lisboa se volvió viral y lo catapultó al estrellato. Desde entonces, su perfil de Instagram ha superado el millón de seguidores y su nombre figura en carteles de clubes y festivales. Este verano, su agenda incluirá un reto inédito: actuar en el Medusa Festival de Cullera (Valencia), el evento de música electrónica más multitudinario de España, que reunirá a más de 150.000 personas entre el 7 y el 10 de agosto. En este caso, el padre Guilherme pinchará el sábado 9 .

De las campañas militares a la cabina de DJ

La historia de Guilherme comenzó marcada por la adversidad. Nació con una grave enfermedad que llevó a los médicos a pensar que no sobreviviría; fue bautizado en el hospital como despedida. Sin embargo, contra todo pronóstico, salió adelante. Inspirado por el párroco de su pueblo, decidió desde niño que quería ser sacerdote y a los 13 años ingresó en el seminario. Fue ordenado a los 24.

Paralelamente, siguió una carrera militar que lo llevó a servir como sacerdote castrense en misiones en Afganistán (2010) y Kosovo (2012). Pero la música llegaría a su vida por casualidad: en 2006, organizando un karaoke para recaudar fondos en una parroquia humilde, comenzó a poner temas animados entre actuación y actuación. Descubrió que aquello le entusiasmaba. Poco después empezó a formarse como DJ, primero de manera autodidacta y luego en una academia profesional.

Hoy, Guilherme es un referente del techno melódico en Portugal. Ha compuesto temas como Infinite Light, Lift Up the Fallen o Non abbiate paura, inspirados en homilías y encíclicas papales. Actúa en discotecas de renombre como Hï Ibiza y defiende que la música electrónica puede ser un puente para difundir mensajes de paz, tolerancia y contra la discriminación.

El padre Guilherme en otra de sus sesiones.

Un debut esperado aquí, en Valencia

En el Medusa Festival compartirá cartel con figuras internacionales como Armin van Buuren, Alesso, Hardwell, Charlotte de Witte o Timmy Trumpet. Y aunque el contraste entre sotana y beats pueda sorprender, él lo vive con naturalidad. Defiende la idea de que la música es otro idioma para celebrar la esencia de la Iglesia, ya que en las pistas todos somos iguales.

Su faceta como DJ no ha restado compromiso a su labor pastoral ni a su disciplina militar. Al contrario, ha logrado un equilibrio que lo ha convertido en un símbolo mediático a medio camino entre el altar y la cabina. Este verano, el público español tendrá la oportunidad de comprobarlo en directo.