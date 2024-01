Gosalbez (VOX) ve absurda la polémica del PSPV sobre las acusaciones de los fuegos de El Saler

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha exigido este lunes en el pleno del consistorio que el concejal de La Devesa-Albufera, José Gosálbez, y el segundo teniente de alcalde, Juan Manuel Badenas, ambos de Vox, se retracten sobre sus palabras sobre los incendios declarados en El Saler y ha advertido de que las "calumnias" son "delito" y por ello ha reclamado asimismo a la alcaldesa de València, María José Catalá, que las condene.

Por su parte, Gosálbez le ha afeado el "victimismo habitual de la izquierda" ante "una polémica absurda e inventada", ha afirmado que nunca profirió "ninguna acusación" contra nadie y le ha echado en cara que le hace falta "más comprensión lectora".

Gómez, en una interpelación a Gosálbez, le ha pedido explicaciones por las declaraciones de ambos concejales en las que aseguraron que desde que la izquierda está en la oposición los incendios en la Devesa del Saler se han "multiplicado".

Al respecto, la socialista ha reprochado a Gosálbez que está "escocido" por haber sido objeto de crítica política cuando colgó un vídeo en el inicio de un incendio en El Saler cuando él era concejal de la oposición, lo que le ha llevado dos años después a "reaccionar de forma sobreactuada y a acusar ahora a la oposición de estar supuestamente detrás de unos incendios".

"Y hoy he entendido por qué. Porque está escocido del anterior mandato porque fue un imprudente al colgar el vídeo", ha recalcado Gómez, que ha lamentado que con "ese bagaje detrás, en lugar de dar explicaciones, no se le ocurre otra cosa que iniciar un incendio político". "Las acusaciones, las insidias, las insinuaciones son calumnias y son un delito penal", ha recalcado Gómez.

Asimismo, ha afeado a la alcaldesa: "El otro día estuvo muy suelta para rectificar a su compañero --Bádenas-- y decirle que no era vicealcalde, pero no la he visto tan suelta para decir que ese día también tuvo un mal día el señor Gósalbez, todo lo contrario". Por ello, ha indicado a Catalá: "Tienen esta ocasión en el pleno del Ayuntamiento de València para rectificar y para condenar lo que han dicho sus socios de gobierno".

"TÍPICO VICTIMISMO DE LA IZQUIERDA"

Por su parte, Gósalbez ha replicado que él no acusó "absolutamente a nadie" y ha enmarcado la "versión" de Gómez en el "típico victimismo de la izquierda". "Yo no acusé a nadie de prender fuego a la Devesa, ustedes han creado esta absurda polémica, absurda porque no existe, es falsa y se la han inventado", ha afirmado. Así, ha insistido en que en sus palabras "no hubo acusación alguna, ninguna, solo hace falta un poco de comprensión lectora", ha espetado a Gómez.

"Me hice eco de datos y expresé una realidad y los datos desmontan tu histeria: de 2010 a 2023 ha habido una media de tres incendios al día y de agosto del 23 a enero del 24 en seis meses ha habido 15", ha señalado Gosálbez, que ha apuntado: "El cambio significativo que se ha producido en este tiempo es que el gobierno municipal ha cambiado y tras ese cambio se ha producido un rosario de incendios, esto es así, es una realidad de hechos y no una acusación", ha mantenido el concejal.

Asimismo, ha afirmado que "lo que sí fue real" es que a él le "acusaron y acosaron" cuando colgó en redes sociales un vídeo de un incendio sucedido 24 horas antes que "los propios vecinos habían colgado previamente" y que le llegaron a amenazar de muerte.

Por último, ha recalcado que este Gobierno municipal está trabajando "sin descanso" para que esos "indeseables, si es que son incendios intencionados, paguen con una larga temporada en prisión el grave daño que están haciendo" y ha confiado en contar con el apoyo en esta labor de la oposición.