El gobierno rechaza la prórroga solicitada por Valencia para implantar la ZBE y podría tener que devolver las ayudas

El Ministerio de Transición Ecológica ha rechazado las peticiones de prórrogas solicitadas por el Ayuntamiento de Valencia para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, obras en la plaza Músico Antonio Eiximeno, mejoras de accesibilidad en el transporte urbano, la electrificación de la cochera principal de la EMT, y la digitalización de la red y la gestión de la flota de autobuses urbanos.

Las ayudas podrían ascender a casi 39 millones de euros. Y el Ministerio explica que, si no se pueden cumplir con los plazos marcados, y puesto que no se han aprobado las solicitudes de prórroga, la administración «puede hacer devoluciones voluntarias de la subvención concedida en caso de que no sea posible la justificación de su uso para la consecución del objetivo para el que fue concedida». Además, dicha devolución iría con intereses de demora.

Por su parte, fuentes del ayuntamiento exigen "respeto al trabajo que realizan sus técnicos y exige que se deje de manipular los escritos". Lamentan haberse enterado por la prensa de una “supuesta respuesta de devolver 38 millones d euros”

Puntualizan que la resolución resuelve que “Se informa al Ayuntamiento beneficiario que, de acuerdo con el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el interesado puede hacer devoluciones voluntarias de la subvención concedida, sin previo requerimiento de la Administración, en caso de que no sea posible la justificación de su uso para la consecución del objetivo para el que fue concedida, con los intereses de demora correspondientes, en su caso”, por tanto el Ministerio a día de hoy no ha exigido ni un euro al ayuntamiento de Valencia.