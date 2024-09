La Generalitat Valenciana aprueba el recurso contra la Ley de Amnistía: "Aberración"

El pleno del Consell ha acordado autorizar a la Abogacía General de la Generalitat para que interponga en nombre y representación del Consell de la Generalitat un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía al considerar que infringe varios preceptos de la Constitución Española y del Estatut d’Autonomía, entre los que se encuentran el principio de legalidad, el derecho a la igualdad de todos los españoles ante la ley o la división de poderes.

El recurso de inconstitucionalidad se fundamenta en que se trata de una Ley que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, ya que la figura de la amnistía no sólo no se recoge en la Constitución (a diferencia del indulto individual del artículo 62.i), sino que las enmiendas con las que se pretendió expresamente la inclusión de la amnistía en el texto constitucional fueron rechazadas.

Además, en el caso de la Comunitat Valenciana se puede afirmar que existe una especial y reforzada legitimación por el efecto que la Ley de amnistía produce en la impunidad de quienes participaron en el “proces”, y ello porque existe una demanda histórica, integrada en el ideario del independentismo catalán, y abanderada precisamente por quienes son amnistiados, que consiste en el reconocimiento de los llamados “Països Catalans”, territorio del que, afirman, forma parte la Comunitat Valenciana.

La presentación de este recurso cuenta con el respaldo del Consell Juridic Consultiu (CJC) que señala en su informe que hay argumentaciones suficientes para poder interponer el recurso de anticonstitucionalidad.

Los argumentos de carlos mazón

Carlos Mazón ha explicado que con la presentación de este recurso ante el Tribunal Constitucional el Consell cumple con el compromiso adquirido con todos los alicantinos, valencianos y castellonenses para responder “con firmeza, serenidad y con la ley en la mano” ante cualquier decisión que cuestione la igualdad de los valencianos y transforme España en un país de ciudadanos de primera y de segunda. En este sentido, ha asegurado que no permitirá que la ruptura del principio de legalidad que valida la Ley de Amnistía “ponga en peligro la igualdad de trato que merecen los valencianos y las oportunidades que deben seguir teniendo”.

" width="100%" frameborder="0" allowfullscreen>

Así, ha mostrado el rechazo del Consell a “una norma escrita al dictado de los delincuentes, una aberración legislativa que rompe la garantía de seguridad jurídica y la protección de los derechos de todos los españoles” incluidos los más de cinco millones de valencianos. “Una ley antidemocrática que en última instancia premia la deslealtad, el egoísmo y la insolidaridad”, ha continuado el president.