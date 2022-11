FVET convoca junta directiva este miércoles para decidir si secundan la huelga indefinida en el sector

Los transportistas asociados en la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte han decidido convocar un nuevo paro indefinido desde la medianoche del domingo al lunes para protestar por el incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes, que prohíbe trabajar a pérdidas.



La Plataforma ha anunciado este lunes en una rueda de prensa los resultados de las votaciones organizadas durante el pasado fin de semana de las asambleas provinciales, que, con un 86 % de los votos y tan sólo un 2 % de abstenciones, han acordado secundar una iniciativa que el Gobierno espera que, finalmente, no se produzca.



Esta organización de transportistas de mercancías por carretera -en su mayoría, autónomos- ya organizó el pasado marzo un paro que se mantuvo durante 20 días y provocó problemas en las cadenas de suministro que afectaron a buena parte del territorio nacional.



Aquellos paros se interrumpieron finalmente después de que el Gobierno se comprometiera a sacar adelante una ley de control de costes (aprobada en agosto) que obliga a los cargadores a fijar un precio justo y suficiente para que a los transportistas les salga a cuenta realizar su trabajo.



"Siete meses después, no se respeta el precio de coste a los transportistas, que cada vez pagamos más", ha lamentado el portavoz de la Plataforma, Manuel Hernández, que cree que la situación es "una tomadura de pelo"; y ha defendido que "la ley de costes tiene que dar respuesta a todo tipo de transportes".



En declaraciones a EFE, Hernández ha avisado de que, "si hasta la fecha indicada la Administración no trabaja y no demuestra que quiere colaborar con acuerdos firmados sobre las peticiones que el sector ha hecho, el transporte cesará su actividad".



La razón de la nueva convocatoria de paro es, precisamente, la "pasividad" de la Administración en el control de la aplicación de la norma que obliga a los cargadores a pagar precios que cubran los costes del servicio, según explicaba hace unos días la Plataforma.



Los convocantes proponen hacer "todos los cambios necesarios" a la reciente ley, que "ahora se demuestra que no se cumple", y que se copie la iniciativa francesa.

Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte valorará esta semana si se suman a esta huelga, que ya en la última convocatoria del pasado mes de marzo, provocó problemas en las cadenas de alimentación y la gran distribución, así como complicaciones en el Puerto de València al paralizar la entarda de contenedores.