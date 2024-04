Francisco Grau, supuesto contable de Zaplana: "A Barceló le obligaron a confesar"

Francisco Grau, el considerado contable o gestor de la supuesta trama corrupta del caso Erial, por la que también se juzga al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, ha declarado este jueves que el testaferro Joaquín Barceló, amigo de ambos, le dijo ayer que le "obligaron a confesar".



En la cuarta sesión del juicio del caso Erial, por las supuestas "mordidas" en las adjudicaciones de las ITV valencianas y parques eólicos, Grau ha negado que entregase cinco millones de euros en efectivo a Barceló para que los llevase a Andorra, como explicó ayer el testaferro confeso.



Los investigadores del caso le atribuyen una participación esencial en la estructura societaria diseñada para el retorno a España de fondos ilícitos. Al igual que Joaquín Barceló y Zaplana, pasó cerca de nueve meses en prisión preventiva y el fiscal pide para él una condena de 8 años de prisión por pertenencia a grupo criminal y blanqueo.



Preguntado por el fiscal por si tiene alguna explicación de por qué dijo ayer Barceló que era testaferro de Zaplana y le atribuyó (a Grau) el papel de contable de la trama corrupta, ha contestado: "Es una espada de Damocles la que tenemos con la petición de cárcel que ha hecho usted".



"Barceló y yo estuvimos unos meses en una misma celda, sabemos lo que se sufre, además sabemos lo que se sufre cuando estás solo, porque yo luego me fui (a la prisión) de Alicante y él se quedó (en Picassent). En diciembre -2018- me dijo que él no iba a volver a prisión, que iba a hacer lo que hiciese falta para que no volver".

Otra parte del interrogatorio se ha centrado en las sociedades creadas para gestionar dinero de las presuntas comisiones. En primer lugar, el fiscal se ha interesado por Imision International, sobre la que el acusado ha explicado que la conoció en 2005 a través de Barceló.

Según ha comentado, Barceló le pidió asesoramiento relacionado con esta sociedad --de Luxemburgo-- y una inversión y empezó a buscar datos. Seguidamente, se reunió con el director financiero de Sedesa y le explicó las inversiones y de dónde provenían los fondos de la sociedad. El dinero de la sociedad, según ha dicho, provenía de los hermanos Cotino --también acusados en este procedimiento--. "Me dijo que el dinero de Imision era de los señores Cotino", ha dicho.