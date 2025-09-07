La fotografía submarina de Enrique Talledo llega a ValenciaPhoto con la exposición "Criaturas del Océano"

La fotografía submarina del artista y cámara Enrique Talledo llega a ValenciaPhoto con la exposición 'Criaturas del Océano" que reúne una selección de imágenes que "revelan la biodiversidad marina y sus formas singulares".

La muestra se ha presentado este jueves en un acto celebrado en la Plaza de la Reina, donde quedará expuesta la colección de imágenes durante todo el festival, y ha contado con la presencia del director del festival, Nicolás Llorens; del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, José Luis Moreno; de la directora del Oceanogràfic, Leocadia García, y del propio Talledo, según ha informado el Oceanogràfic en un comunicado.

La exposición 'Criaturas del Océano', patrocinada por el Oceanogràfic de València dentro del Festival Internacional de Fotografía y Debate ValenciaPhoto, reúne una selección de imágenes submarinas que "revelan la biodiversidad marina y sus formas singulares".

Se trata de la segunda acción de Talledo en la capital del Turia, tras su exposición sobre 'Cambio Global: Océanos, 21 evidencias científicas', que se presentó el pasado mayo en el marco del OceanFEST y en los exteriores de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

La iniciativa supuso la primera acción artística del festival de divulgación marina del Oceanogràfic fuera del acuario, a la que ahora se ha sumado este segundo proyecto que consolida así la presencia del OceanFest en la ciudad de Valencia.

Esta inauguración ha puesto de relieve el respaldo institucional y cultural al trabajo de Talledo, quien ha utilizado la fotografía submarina como herramienta para sensibilizar sobre la fragilidad y el desconocimiento de los ecosistemas marinos.

Sus imágenes captan desde medusas hasta extraños peces de aguas profundas y ofrecen al público una experiencia estética y científica que invita a reflexionar sobre la biodiversidad y la conservación.

Con 'Criaturas del Océano', ValenciaPhoto y el Oceanogràfic se unen para reforzar su compromiso compartido por acercar el conocimiento marino a la ciudadanía a través del arte.