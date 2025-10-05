La Filmoteca Valenciana proyecta el clásico de animación contemporáneo 'Los mundos de Coraline'

La Filmoteca Valenciana proyectará este fin de semana el clásico de la animación contemporánea 'Los mundos de Coraline' (2002), escrita y dirigida por Henry Selick. Las dos proyecciones de este film se enmarcan en el ciclo mensual 'Menuda Filmo', dedicado al público infantil.

En concreto, la obra podrá verse en la Filmoteca el sábado 4 y el domingo 5 de octubre, a las 18.00 horas, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Basada en la novela homónima del británico Neil Gaiman, uno de los grandes escritores actuales del género fantástico, 'Los mundos de Coraline' fue la primera producción de animación en stop motion rodada en 3D y HD.

Fue dirigida por el animador estadounidense Henry Selick, conocido por su trabajo como director en películas de animación contemporánea además de las producciones de Tim Burton 'Pesadilla antes de Navidad' (1993) o 'James y el melocotón gigante' (1996), adaptación del cuento de Roald Dahl.

La protagonista de esta fantasía de terror gótico es Coraline, una joven aburrida e inadaptada que se muda a una nueva casa y descubre una puerta secreta que la transporta a una realidad paralela. A primera vista, esta nueva vida es similar a la suya, pero mucho mejor en todos los sentidos. Sin embargo, la maravillosa aventura de Coraline pronto se vuelve peligrosa cuando su otra madre, una figura aparentemente perfecta pero siniestra, intenta mantenerla en ese mundo para siempre.

Coraline tendrá que armarse de valor para salvar a sus verdaderos padres, liberar a unos niños fantasmas atrapados y regresar a su hogar. Con la ayuda de sus excéntricos vecinos y un gato negro que puede hablar, intentará restaurar el equilibrio entre ambos mundos.

La entrada a las proyecciones de 'Menuda Filmo' es gratuita para menores de 14 años. Cada persona podrá sacar un máximo de seis entradas. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la web o el mismo día de la sesión en la taquilla, desde media hora antes del inicio de la proyección. La taquilla se cerrará cinco minutos antes de la proyección.