La feria del libro de Valencia, en el aire por la falta de ayudas

La Feria del libro de Valencia debería celebrar este próximo mes de abril, su edición número 60. Y es “debería” porque, a fecha de hoy, está en el aire. ¿El motivo? Todavía no han recibido las ayudas necesarias por parte de la administración, para poder llevarla a cabo. Cantidades necesarias, por ejemplo, para el alquiler de las casetas.

¿Y por qué no las han recibido? La respuesta que le han dado a Juan Pedro Font de Mora, presidente del Gremi de Llibrers Valencians, es la salida de VOX del gobierno valenciano, que ostentaba, hasta el pasado mes de julio, la conselleria de cultura. Y, tal y como le han relatado los nuevos responsables del departamento… “los anteriores del gobierno de VOX no tramitaron las ayudas en tiempo y forma, y ahora, no hay tiempo".

Pero, ¿puede haber una solución? Juan Pedro asegura que las negociaciones siguen en marcha. "El problema: no se avanza. Ni se concreta el cuándo, ni el cómo, ni la cuantía".

Mientras tanto, el tiempo corre. Si en febrero no hay solución, a lo mejor tendrán que plantearse no celebrarla al no tener garantías de calidad.

También están en peligro otros eventos culturales como los festivales Valencia Negra y Vociferio, las Ferias del Libro Antiguo y de Ocasión, el Festival y Feria de la Ilustración Baba Kamo propuesto por la Associació Valenciana de la Il·lustració (APIV), o programas de fomento de la lectura como Llegir en Valencià.