La familia de Nino Bravo, agradecida con el reconocimiento al cantante: "Es la guinda del pastel"

La familia del cantante Nino Bravo se ha mostrado "agradecida" con la distinción al Mérito Cultural en el 50 aniversario del fallecimiento del artista, con motivo de las distinciones del 9 d'Octubre, y ha subrayado: "Es la guinda del pastel".

Así lo ha indicado Amparo, hija del cantante, en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de asistir al acto institucional del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

"Está siendo un año súper emocionante por el reconocimiento que se le está haciendo. Las expectativas se han vencido con creces y estamos terminando con este colofón tan importante y este reconocimiento tan merecido. Es como la guinda de pastel, acabamos el año con la guinda", ha destacado.

Amparo ha resaltado que la figura de Nino Bravo sigue viva y "lo ha conseguido él, gracias a todas las personas que siguen recordándolo y lo siguen escuchando". "Este año las instituciones siguen reforzando esto. Él está aquí aún", ha subrayado.

ALTAS DISTINCIONES GENERALITAT

Por su parte el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, escribía en su articulo de opinión que "Alçarem la veu per a defendre la nostra terra, i ho farem amb respecte i lleialtat al projecte comú, i en el marc de la Constitució. La Comunitat Valenciana treballa per sumar, mai per a restar; per a unir i no per a dividir; per tal d’arribar a acords en lloc d’alimentar els conflictes. Anem a reivindicar que es salden els nostres deutes: el de l’aigua per a regar els nostres camps, el financer per a què l’economia prospere, i l’històric per a que es reconega la nostra cultura i llengua: el valencià".