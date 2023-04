Expertos de Harvard y Oxford, entre otros, aportarán soluciones innovadoras a las empresas valencianas

La tercera edición del encuentro internacional Smart Business: Innovación&Valores vuelve por segundo año consecutivo a la Universidad Politécnica de Valencia. Será el próximo 15 de junio con la colaboración de Cámara de Comercio de Valencia, La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana -REDIT-, Invest in Valencia, Startup Valencia, Corporate Excellence, el Instituto para el Estudio de la Empresa Familiar -IVEFA- y la UPV, entre otras entidades.

Más de treinta especialistas de empresas, multinacionales y centros de I+D pondrán su talento al servicio de 300 directivos e investigadores que asistirán presencialmente a este congreso anual en busca de soluciones potentes, innovadoras, sostenibles y eficaces para mejorar la competitividad de sus negocios en diversas áreas estratégicas

Conferenciantes de la elite empresarial, académica e institucional

Para explicar las mejores medidas energéticas para el sector industrial y empresarial acudirá Martin Lambert, director de hidrógeno verde del Instituto de Estudios Energéticos en la Universidad de Oxford quien durante años ejerció puestos de dirección relacionados con gestión del gas y energías alternativas en la compañía británica Shell. Por otra parte, Miguel Ángel Sánchez, Director Senior de Compras estratégicas de Walmart, expondrá las transformaciones estratégicas necesarias para mejorar objetivos comerciales en las cadenas de suministros. Walmart Inc, es la corporación de tiendas de origen estadounidense más grande del mundo con 2,1 millones de trabajadores en más de 20 países. Sánchez fue antes director de estrategia y planificación global e innovación de Nike. Román Arjona, Economista Jefe de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea y vicepresidente del Comité de Industria, Innovación y Emprendimiento de la OCDE, participará como ponente e intervendrá en una mesa redonda para reflexionar, junto a un grupo de empresarios, sobre cómo mejorar la regulación europea para fortalecer la innovación e impulsar la competitividad y eficiencia empresarial. El World Resources Institute's Centre for Sustainable Business, con sede en Washington, cuenta con la Plataforma para Acelerar la Economía Circular -PACE-, de gran prestigio en todo el mundo, que estará representada por Heyd Mas, directora de programas con gran experiencia en proyectos de colaboración público-privadas para aplicar soluciones de economía circular. Otro ponente destacado es el catedrático de neurología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, pionero y líder mundial en el desarrollo de la estimulación magnética no invasiva en el ámbito de la neurociencia cognitiva. Álvaro Pascual-Leone expondrá cómo el liderazgo se puede enseñar, entrenar y mejorar desde la neurociencia.

Simbiosis entre empresas y centros de investigación

Tal como señala el Rector de la UPV, José Capilla, “En esta Jornada se verificará que las universidades de hoy, y ya es una realidad consolidada en la UPV, son auténticas factorías de futuro. Aquí, se descubre, se crea conocimiento y tecnología, se innova, se generan resultados de investigación que dan lugar a patentes, a software de vanguardia y a empresas de base tecnológica. Colaboramos permanentemente con las empresas transfiriendo conocimiento y tecnología y ofreciéndoles servicios de innovación a través de nuestro programa de referencia IPV Innovación. Pero, además, en esta ocasión, nos reuniremos cara a cara con sus emprendedores y gestores más innovadores para conocernos mejor y aprender de ellos, crear sinergias mutuas y debatir juntos cómo actuar mejor y más rápidamente, para generar valor y diseñar y construir un mejor futuro para todos. Nuestra vocación y objetivo es ir mucho más allá de la formación y, esta reunión, es una buena muestra de ello”.

Soluciones para sectores estratégicos

La Jornada se llevará a cabo en un ambiente dinámico y colaborativo donde los participantes podrán interactuar, compartir experiencias, herramientas, investigaciones aplicadas y conocimientos con expertos académicos y líderes empresariales de diferentes sectores y países. “En un mundo cada vez más competitivo y en constante cambio, las organizaciones necesitan adaptarse para evolucionar si quieren mantenerse y crecer en el mercado. Una de las claves para lograrlo es implementando innovaciones que estén alineadas con valores éticos, sostenibles y socialmente responsables. Por ello, este encuentro aspira a ayudarlas a que se diferencien de la competencia, consigan una reputación positiva, adquieran conocimiento para mejorar su productividad y, además, contribuyan a solucionar problemas sociales y medioambientales”, asegura Norberto Martínez Ibáñez, fundador y director de este evento internacional.

Durante el encuentro se llevarán a cabo sesiones plenarias y mesas redondas en las que intervendrán directivos de empresas de primer nivel como Panasonic, Consum o Grupo Gimeno, para discutir temas relevantes y actuales del mundo empresarial, industrial e institucional para encontrar soluciones y oportunidades relacionadas con aspectos críticos en la cadena de suministros, energía, financiación, digitalización, Inteligencia Artificial, circularidad económica, regulación, legislación, liderazgo, gobernanza y medio ambiente entre otros. En definitiva, concluye su director Martínez Ibáñez “fomentamos un intercambio de ideas con propósito sobre cómo la innovación, la sostenibilidad y los valores pueden ser utilizados para mejorar y transformar los procesos empresariales y crear valor para los clientes y la sociedad en general”.