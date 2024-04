Evacuada la Ciudad Politécnica de la Innovación por un incendio en la zona de laboratorios

La Ciudad Politécnica de la Innovación de València ha sido evacuada tras declararse este martes, en la zona del laboratorio, un incendio que no ha causado daños personales, según ha informado el Centro de Emergencias de la Generalitat.



El incendio se ha originado sobre las 12:20 horas por causas no precisadas en este edificio situado en el campus de Tarongers de la Universitat Politècnica de València (UPV), y hasta el lugar se han movilizado cuatro dotaciones de bomberos y un Soporte Vital Básico (SVB).



Las 250 personas que había en el edificio han sido evacuadas a una zona segura, según fuentes de la UPV y de Emergencias, que han indicado que a consecuencia del incendio no se han producido daños personales y que los bomberos han procedido a ventilar el inmueble.



Desde la UPV han informado a EFE de que el incendio se ha originado en la segunda planta del cubo morado de la Ciudad Politécnica de la Innovación, y ha funcionado correctamente el sistema de alarma y se ha activado la instalación de rociadores de agua, por lo que cuando ha llegado el equipo de bomberos el fuego ya estaba extinguido.



Se ha evacuado a unas 250 personas que estaban en el edificio, que durante la mañana han vuelto a sus puestos de trabajo excepto las que trabajan en el laboratorio afectado por el fuego, según las fuentes, que han indicado que nadie ha resultado herido.



Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que la ambulancia de SVB activada de forma preventiva se ha retirado del lugar sin realizar asistencias.