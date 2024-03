Mujeres que son un ejemplo a seguir, hay muchas, pero si hablamos de superación, Eva Gadea es uno de esos nombres que brillan con mucha fuerza. La historia de Eva es de las que hacen época y en Mediodía te lo hemos contado.

Ella se remonta al colegio para explicar en COPE Valencia cómo empezó todo; “es ahí donde está la base de todos los genios, si tienes un profesor de música bueno o un profesor de educación física bueno son los que realmente te ayudan a llegar a ese camino y así fue, tuve una infancia y una juventud maravillosa dedicada al mundo del deporte consiguiendo muchísimos triunfos”.





No nos dejaban competir

Los primeros obstáculos a su talento se los encontró en esta primera etapa, llegó a ser subcampeona de España absoluta en triples salto “siendo pionera a nivel nacional y a nivel mundial, ya que, a las mujeres no nos dejaban competir y a partir de los años noventa nos dieron permiso a las mujeres para poder competir en esta especialidad”.

Triple santo y salto con pértica “se consideraba una prueba demasiado agresiva para el cuerpo de la mujer”, y además reconoce que “las niñas de hoy en día no dan crédito cuando se lo cuento”.

Eva se siente “muy orgullosa de haber abierto ese camino” a todas las deportistas, pero, no solo en ese, fue pionera porque antes “la faceta de ser madres parecía que ya te anulaba, que era el final de tu vida deportiva”.

Cronología de una gran trayectoria

A sus 27 años dejó la competición “de forma radical porque el deporte solo lo contemplaba como competición”, fue madre de tres hijos y se dedicó “en cuerpo y alma a la crianza”.

Fue a partir de los 40 años cuando le “empezaron a animar a formar parte de un equipo máster, mayores de 35 años, de la Comunidad Valenciana”. En un principio Eva no contempló la opción, pero finalmente se animó y fue todo un acierto.

“Empecé a conseguir medallas y acabé siendo campeona de España en todos los campeonatos nacionales, en salto de longitud, en triple salto y conseguí también en 2016 mi primera medalla internacional en un campeonato de Europa de triple santo”, rememora Eva hasta llegar a uno de los grandes hitos que ha logrado; “en el año 2022 fui campeona del mundo y tres récords del mundo en ese mismo año”.





“No puedes vivir de esto”

Con todo el recorrido profesional que tiene Gadea a sus espaldas, es consciente que pese a ello es muy difícil ganarse la vida con el atletismo, “no puedes vivir de esto casi ni de joven, pues ahora menos”.

Se siente una privilegiada porque competir no le cuesta dinero. “En todos los clubs donde he estado siendo máster me han pagado económicamente, me pagan los viajes y no me cuesta dinero, a veces incluso saco un poquito para algún caprichito”. Pese a su posición privilegia, Eva explica como “cualquier máster se tienen que subvencionar ellos, su hobby, porque al final no puedes vivir de esto”.