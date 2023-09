Esto es lo que debes hacer si tu hijo se atraganta

El miedo al atragantamiento en los más pequeños, y no tan pequeños, siempre sobrevuela el pensamiento de los padres o personas que están al cuidado de ellos, como por ejemplo profesores de guardería. Este es el caso que ha tenido lugar esta semana donde un menor de veintidós meses ha tenido que ser trasladado al hospital La Fe de Valencia tras atragantarse en una guardería de Valencia.

¿Qué podemos hacer si en caso de que nuestros hijos sufran un atragantamiento o nos veamos en una situación similar? La doctora Carmen Castro, especialista en urgencias extrahospitalarias, confirma en COPE Valencia que es una situación angustiosa y muy estresante, pero que lo más importante es "mantener la calma", pese a la dificultad de ello y lo primero es "diferenciar entre si la obstrucción es completa o parcial".

OBSTRUCCIÓN COMPLETA O PARCIAL

Para diferenciar qué tipo de obstrucción tiene el niño, lo más importante es "ver si puede toser y puede hablar o incluso si existe ruido respiratorio, es decir, como un ruidito leve". En este caso hay que animar al niño a toser, en ningún momento debemos darle palmadas. Según Castro, "toser es un mecanismo fisiológico y natural para que se desprenda y salga el cuerpo extraño que está produciendo esa obstrucción parcial, si hacemos cualquier otra maniobra podemos hacer que esa obstrucción parcial se sea completa".

ESCUCHA LA ENTREVISTA SOBRE CÓMO EVITAR EL ATRAGANTAMIENTO EN NIÑOS

Por otro lado, la obstrucción completa, la más peligrosa, es en la que el niño no puede hablar y no se produce la tos, entonces eso sí que es una obstrucción completa y ahí es cuando demos actuar rápido. Castro destaca que la maniobra de Heimlich no se puede realizar hasta que el menor ha cumplido un año.

Por tanto, es importante saber qué hacer en su caso. Castro explica que debemos "coger al bebé con la palma de la mano en el pechito lo inclinamos hacia adelante y con la otra mano con el talón de la mano le damos cinco golpes secos hacia dentro y hacia arriba en la zona interescapular (entre los omoplatos)".

Si con esta primera maniobra el niño no ha expulsado el objeto extraño, debemos adaptar la maniobra de Heimlich a su edad, mediante compresiones abdominales, arrodillándonos por detrás del niño y en la zona superior del ombligo, o sea un poquito por arriba del ombligo, en la línea media ponemos un puño nuestro de una de nuestras manos y con la otra agarramos ese puño y comprimimos lo inclinamos hacia adelante comprimimos hacia dentro y hacia arriba", relata Castro en Mediodía COPE Más Valencia.