La espera para sacarse el carnet de conducir en Valencia, insoportable

Los retrasos en los exámenes prácticos para obtener el carnet de conducir en la provincia de València siguen afectando a miles de aspirantes. Según declaraciones de Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE), la causa principal es la falta de personal en la Dirección General de Tráfico (DGT). "En los últimos diez años, la Jefatura de València ha solicitado 100 funcionarios adicionales para poder cubrir la demanda, pero no ha sido posible", explicó Muñoz en el programa Mediodía de Cope Valencia.

La situación está llevando a que los aspirantes, una vez aprobada la parte teórica, tengan que esperar meses para poder presentarse al examen práctico. Este retraso no solo incrementa los costos en las autoescuelas, sino también el estrés de quienes necesitan el carnet para trabajar o estudiar.

Desesperación de los afectados

En el mismo programa dos afectados compartieron sus experiencias. Eduardo Sánchez, un joven de 30 años que aprobó el teórico en junio, explicó que sigue sin tener fecha para su examen práctico. "Estoy esperando desde julio y aún no sé cuándo podré examinarme", comenta con frustración. Eduardo, que necesita el carnet para poder trabajar, señaló que la DGT está ofreciendo apenas dos cupos mensuales para cada autoescuela, lo que significa que podría tardar hasta 2025 en presentarse. "Es insoportable, yo soy cubano y tengo la licencia de mi país desde hace 12 años, pero no la puedo homologar y no tener carnet me perjudica laboralmente", afirma, destacando que ya está preparado para el examen, pero se ve obligado a seguir esperando.

Otro testimonio fue el de Mar Fernández, de 18 años que se apuntó a la autoescuela antes de la mayoría de edad para agilizar, y que después de aprobar el teórico en marzo y hacer más de 40 prácticas, suspendió su primer intento del examen práctico en julio. "Desde entonces, no tengo ni idea de cuándo será la próxima convocatoria", confesó. Mar, que necesita el carnet para ir a la universidad y entrenar fuera de la ciudad, ha gastado más de mil euros en prácticas y teme que los costos sigan aumentando debido a la incertidumbre. "Tendré que seguir haciendo prácticas para no perder habilidad, pero no sé cuántas semanas más tendré que esperar", lamenta.

Soluciones estancadas

Muñoz, el presidente de AVAE, apunta que una solución viable sería la contratación de más examinadores, pero señala que hay "miedo" entre las autoescuelas de aumentar el número de profesores, ya que el colapso actual hace inviable atender a más alumnos sin resolver primero el problema de los exámenes. Además, remarcó que el dinero no debería ser un obstáculo: "La DGT tiene un superávit anual de cientos de millones de euros que podría destinar a solucionar esta crisis, pero la realidad es que la situación se agrava". Mientras tanto, los afectados como Eduardo y Mar solo pueden esperar.

Esta crisis en los exámenes del carnet de conducir afecta a más de 16.000 personas solo en Valencia, y aunque las autoescuelas y los afectados están presionando para una solución rápida, la falta de personal y la inacción por parte de la DGT parece que seguirá alargando los tiempos de espera.