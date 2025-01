Escucha las críticas cinematográficas de los estrenos más destacados | 22 ENE 2025

Estas son las críticas cinematográficas de Eduardo Casanova de los estrenos más destacados esta semana.

LA SEMILLA DE LA HIGUERA SAGRADA:

El reputado director iraní Mohammad Rasoulof (La vida de los demás) ha contado con el apoyo de varias productoras europeas para rodar está notable película, premiada en diferentes festivales, como Cannes y San Sebastián. El cineasta, perseguido en su país, vuelve a denunciar abiertamente la represión, el patriarcado y la falta de libertades que impone el actual régimen teocrático persa, cuyas consecuencias sufren especialmente las mujeres.

La historia gira en torno a unos sucesos recientes que causaron cientos de muertos. Presenta una ficción muy verosímil y además, inserta ocasionalmente imágenes de aquellos incidentes, capturadas por los teléfonos móviles, que pueden herir la sensibilidad del espectador. Sus solventes intérpretes, sin trayectoria internacional, contribuyen a dotarla de autenticidad.

BABYGIRL:

Regresa sobre un género, el erótico, que vivió su esplendor en los 80, e intenta vincular el mensaje de liberación femenina a conflictos actuales. Afortunadamente no cae en la tediosa reiteración de Cincuenta sombras de Grey (2015), pero tampoco acaba de satisfacer las expectativas que apunta el planteamiento. Aquí la protagonista presenta una complejidad emocional que se extiende a diferentes esferas. El relato no se estanca en los encuentros sexuales, que ofrecen varias lecturas y evoluciona hacia terrenos delicados. No obstante, en los minutos finales invita al espectador a sospechar sobre unos aspectos cuyo desarrollo podrían haber mejorado esta tibia y olvidable historia.

HOMBRE LOBO:

La premisa es original y maneja algunas ideas bastante aprovechables, pero el guion las echa a perder. Tras el prometedor preámbulo, presenta a los tres protagonistas, ciertamente antipáticos por distintos motivos. Además incurren constantemente en decisiones absurdas y actitudes inexplicables. El director australiano Leigh Whannell, al igual que hizo en El hombre invisible (2020) le da una perspectiva novedosa a esta figura clásica del cine de terror, pero no sale tan airoso. Lo más salvable de la cinta lo encontramos al principio y en las violentas secuencias que preceden al desenlace.