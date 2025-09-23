Emergencias finaliza la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el litoral sur de Alicante

Aemet prevé para este martes que el cielo esté nuboso en la mitad sur y poco nuboso en la mitad norte de la Comunitat

El Centro de Coordinación de Emergencias ha dado por finalizada la alerta amarilla por lluvias y tormentas establecida para esta madrugada en el litoral sur de Alicante.

Así, Aemet prevé para este martes que el cielo esté nuboso en la mitad sur, que pueden dejar chubascos en Alicante de nuevo por la tarde, y poco nuboso en la mitad norte

Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios mientras que las máximas bajarán en la mitad sur e irán en ligero descenso en la mitad norte.

El viento será moderado del noroeste en el norte de Castellón, con rachas muy fuertes en zonas expuestas; será flojo en el resto, del noroeste en el resto de la mitad norte, del norte en el litoral de la mitad sur y de dirección variable en el resto durante la mañana; y por la tarde girará a componente este, excepto en el norte de Castellón.