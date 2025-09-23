COPE
Podcasts
Valencia - Xirivella
Valencia - Xirivella

Emergencias finaliza la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el litoral sur de Alicante

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios

Aemet prevé para este martes que el cielo esté nuboso en la mitad sur y poco nuboso en la mitad norte de la Comunitat

Aemet prevé para este martes que el cielo esté nuboso en la mitad sur y poco nuboso en la mitad norte de la Comunitat

Borja Rodríguez

Valencia - Publicado el

1 min lectura

El Centro de Coordinación de Emergencias ha dado por finalizada la alerta amarilla por lluvias y tormentas establecida para esta madrugada en el litoral sur de Alicante.

Así, Aemet prevé para este martes que el cielo esté nuboso en la mitad sur, que pueden dejar chubascos en Alicante de nuevo por la tarde, y poco nuboso en la mitad norte

Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios mientras que las máximas bajarán en la mitad sur e irán en ligero descenso en la mitad norte.

El viento será moderado del noroeste en el norte de Castellón, con rachas muy fuertes en zonas expuestas; será flojo en el resto, del noroeste en el resto de la mitad norte, del norte en el litoral de la mitad sur y de dirección variable en el resto durante la mañana; y por la tarde girará a componente este, excepto en el norte de Castellón.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS VALENCIA

COPE MÁS VALENCIA

En Directo COPE VALENCIA

COPE VALENCIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking