La economía valenciana perdería 933 millones al año sin ampliación del aeropuerto

La economía valenciana perdería 933 millones de euros y cerca de 17.500 empleos al año hasta 2030 en caso de no realizarse la ampliación del aeropuerto de Valencia de forma inmediata, según un informe del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana.



La actual capacidad de pasajeros del aeropuerto de Valencia, 10,5 millones, se verá superada ampliamente este año y en 2030 podría alcanzar los 17,3 millones si tuviera más capacidad, por lo que urge su ampliación, según el estudio.



El presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat, José Vicente Morata, junto al president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado este martes el informe 'Impacto económico de la ampliación del aeropuerto de Valencia' ante medio centenar de empresarios, miembros del Consejo, las conselleras Nuria Montes y Salomé Pradas, y la alcaldesa de València, María José Catalá.



Morata ha defendido que el informe es de "vital importancia para la economía valenciana" y ha instado a AENA a atender "firmemente" la necesidad de la reclamación.



Mazón, por su parte, ha defendido que con este estudio "queda acreditado" que la reivindicación de ampliar el aeropuerto "no es un capricho" y que el impacto económico, social y de empleo "justifica la proporcionalidad" de sus reivindicaciones, y ha asegurado que necesitan que el Gobierno y AENA "lo entiendan pronto" y den una solución ya, porque de no hacerlo "cada día es una oportunidad perdida", ha manifestado.



La alcaldesa de València, tras el acto de presentación, ha deseado que el Gobierno se tome en serio los datos presentados y planifique con urgencia la mejora de la capacidad aeroportuaria pues "la competitividad de la economía depende de ello".



La evolución creciente del tráfico de pasajeros de la última década, a pesar de la pandemia, ha puesto de manifiesto que se han superado las previsiones y Valencia alcanzó en 2022 casi 8,5 millones, lo previsto en el Documento de Ordenación Aeroportuaria (DORA) para 2026, y el año pasado llegó a 9,9, lo que le acerca a su "nivel de saturación", han explicado los autores del informe.



Sin la ampliación, dejarían de llegar al aeropuerto de Valencia 4 millones de pasajeros, lo que supone un gasto turístico de 1.000 millones. Por cada euro que no se gastan, "el PIB se resiente 0,84", han apuntado.



Las variables socieconómicas que sustentan la sostenibilidad del tráfico aéreo son el turismo como "motor de crecimiento de la economía", el incremento de la población extranjera (un 57 % en 2023 y un 85 % hasta 2037), el incremento de empresas que realizan actividades exportadoras o el posicionamiento de València en el ámbito deportivo o como capital del diseño y la sostenibilidad.



Además, han resaltado que otros factores que sustentan ese crecimiento son los turistas que llegan derivados de otros países por conflictos bélicos, como ocurrió tras las crisis en Egipto, Túnez o Grecia), la cotización del euro con la libra esterlina o las nuevas economías emergentes de Asia, con más capacidad de viajar.



El estudio detalla tres escenarios de previsión de crecimiento de pasajeros en 2030: el moderado, que llegaría a 13 millones (un 30 % más); el neutro, con más de 17 millones (50 %); y el optimista, que alcanzaría los 21 millones (un aumento del 70 %).



Esos escenarios harían que se dejaran de obtener entre 1.100 y 1.700 millones de euros al año, según el informe, lo que supondría "un coste elevado", y a su vez el impacto sobre el empleo sería de 17.483 trabajos al año (1.560 inducidos, 2.451 indirectos y 13.483 directos), especialmente en el sector servicios (comercio, hostelería y restauración) pero también en construcción, industria y agricultura.



Morata ha defendido que Valencia es cada vez más un territorio muy atractivo para las inversiones y necesita que AENA se tome en serio esta necesidad de la ampliación del aeropuerto, y ha defendido que esta actuación no beneficia solo a Valencia sino a toda la Comunitat Valenciana y a España.



Según ha avanzado Mazón, el próximo 9 de mayo se celebrará una reunión con AENA en la que presentarán el estudio que "acredita" la reivindicación y a la que asistirán los departamentos de Infraestructuras y Turisme.



Ha asegurado que no va a permitir el estrangulamiento" porque los plazos de AENA llevarían a 2040 y ha defendido un crecimiento "sostenible" y "hacerlo ahora para no lamentarlo mañana".



El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, anunció el pasado 18 de abril la expansión de los aeropuertos de Alicante-Elche y de Manises (Valencia), y dijo que más adelante se darán a conocer detalles de estas inversiones.



Respecto al aeropuerto de Alicante, Mazón ha avanzado que el 8 de mayo se conocerá un informe del impacto de no tener la segunda pista, que también presentarán a AENA en la reunión del día siguiente. "Necesitamos certeza, calendario y concreciones", ha concluido.