Dueño de un local de la Marina de Valencia: "es un bulo y una farsa de alguien que ha intentado jodernos"

"La imagen está cogida en un momento que hay unos cuantos chavales sin mascarilla." Así se defiende el dueño de unos de los locales de La Marina de Valencia sobre las imágenes que se han hecho virales de las aglomeraciones de personas sin mascarilla que se dieron cita el sábado.

Según afirma Ángel Brandez, Gerente del Restaurante de Vlue Arribar "aquí no ha habido ningún tipo de desmadre porque además ha estado la policía permanentemente en el paseo durante más de ocho horas todos los días." En cuanto a las medidas de seguridad propias del local asegura que han "tenido más de cuatro seguridades en la puerta y no ha pasado nadie a nuestra terraza sin mascarilla andando. En nuestro restaurante estuvo la policía revisándolo todo, todo el día. Al tener 600 metros cuadrados de terraza aun con el 50% del aforo hemos podido tener afortunadamente mucha gente."

La Marina de València inicia expediente sancionador a los locales de ocio por no respetar la seguridad Tras los videos de aglomeraciones y de personas que abarrotaron los locales de la zona del Veles e Vents sin respetar las medidas de seguridad frente a la COVID-19 25 may 2020 - 08:08

En palabras de Brandez las imágenes son de "un desaprensivo que ha metido una cámara para joder a todo el mundo y hacer ver que no se cumplen las normas pero es falso. Si algo no se cumplía a los diez segundos estaba la policía encima para que no se produjera. En cuanto al expediente que va a abrir la propia Marina de Valencia dice que su restaurante cumplía todas las medidas de especia y seguridad y que la policía no les ha puesto ninguna denuncia." "Ha habido muy mala leche y muy mala intención por parte del que ha hecho el vídeo."

Además desde Vlue Arribar son conscientes de la situación. "Con los muertos que está habiendo no hubiese permitido en mi local que se incumplieran las medidas de seguridad."

DECLARACIONES DE SANDRA GÓMEZ

Según la Vicealcaldesa de València, Sandra Gómez "algunos locales deberán estar un tiempo sin abrir" si se repiten escenas como las vividas el sábado. Respecto a estas declaraciones Brandez cree que es un irresponsabilidad afirmar algo así. "Estamos en una crisis extraordinaria, aquí se dan trabajo a más de 200 personas y porque saque un señor un vídeo vamos a cerrar los locales de La Marina cuando es el único sitio donde los valencianos pueden disfrutar al aire libre."

"En mi local hemos puesto hasta cámara termográfica por si alguien entra con más de 37'5 grados de temperatura. Hemos desinfectado todas las cocinas y baños, puesto gel en todas las mesas y creado muchísimas medidas de seguridad. Me parece una irresponsabilidad lo que ha dicho la señorita Sandra Gómez, si alguien ha incumplido las medidas que se les sancione pero que no se cierren todos los locales."