Dónde y cuándo ver cine ‘indie’ americano, gratis, este puente en Valencia: “embriagados de humor”

El Consorci de Museus de la Comunidad Valenciana (CMCV) lleva proyectando durante agosto el ciclo de Cinema d’Estiu, ‘Embriagados de Humor’, en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC).

Todas las noches del mes, a las 22.00, a excepción de los lunes, el claustro del Centre del Carme se convierte en un cine veraniego al aire libre de entrada gratuita, hasta completar aforo (250 personas).

Este ciclo cuenta con 27 películas, todas de un país del continente americano. En total son 9: Perú, Cuba, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Canadá y Estados Unidos. Además, aparte del castellano, 4 idiomas más están presentes en estas películas (quechua, francés, inglés y portugués), que se proyectan en versión original subtitulada.

Las películas que ofrece el programa se centran en el humor como lenguaje universal. Una comedia que se basa en la vulnerabilidad humana, los accidentes de la vida, los desamores, las injusticias, los sueños imposibles o el desequilibrio.

El objetivo del ciclo es distraer a ese espectador realista, que pronostica los mismos errores, los mismos crímenes y las mismas guerras, para sumergirlo en un baño de ficción.





Cine de calidad apartado de Hollywood

A excepción de una película, esta semana el protagonista de las proyecciones es el cine ‘indie’ americano de los años 90.

Así arranca la tercera semana del ciclo, que sigue recogiendo toda la riqueza y diversidad cultural de la comedia de América, pero dejando de lado a Hollywood, la meca del cine. Un sector que no se distingue por premiar este género.





But I’m a Cheerleader (1999). EEUU

¿Pueden reprogramarse los seres humanos? Parecer que a principios del s. XXI, existían en Estados Unidos unos campamentos que, en caso de desvío, te devolvían al armario. Allí se impartían clases de comportamiento ‘de género’, y analizaban tu ‘adicción’.

A medio camino entre la comedia salvaje de John Waters y una estética kitsch integral, But I’m Cheerleader no es tanto un film sobre las dificultades de ser gay en un mundo acartonado, como los conflictos que conlleva ser joven y diferente y ese derecho universal de intentar ser esa persona que te identifica.

Miércoles, 14 de agosto.





Muerte de un burócrata (1966). Cuba

La burocracia es opuesta a la muerte, sobrevive a cada cambio de gobierno. Como se transforma y evoluciona rápidamente, siempre está a salvo. Por lo tanto el título se refiere a un funeral imposible, una situación que satiriza y lo sitúa contra todo, dejando incluso a la luz los efectos nocivos de la revolución. Su ritmo es insospechado, muy libre: planos acelerados, congelados, animados…

Como gran cinéfilo, Tomás Gutiérrez Alea, no duda en salir del clásico cine cubano y confirma una lista larga de referentes que expone en el apartado de agradecimientos: empezando por Luis Buñuel, pero también Laurel y Hardy, Jean Vigo, Akira Kurosawa, Ingmar Bergman o, por supuesto, ese Orson Welles que adapta a Kafka.

Jueves, 15 de agosto.





Amateur (1994). EEUU

Ahora es un cineasta olvidado, pero hubo un tiempo en que Hal Hartley estuvo en boca de todos, que fue garantía de un cine que se mueve e investiga. Sus mejores obras retratan el mundo real, pero siempre desde ventanas muy estrechas o ángulos inconcebibles.

Por ejemplo, la protagonista de esta historia, Isabelle, es pornógrafa y monja, ninfómana y virgen. A su vez, ella va encontrando personajes aturdidos, con identidades extrañas, incluso asignadas, mientras flota en el ambiente de este film la posibilidad romántica de escapar de uno mismo, de reinventarse.

Viernes, 16 de agosto.





Solo con tu pareja (1991). México

La ópera prima de Alfonso Cuarón se estrenó en Estados Unidos como Love in the Time of Hysteria, en alusión a la célebre novela de García Márquez.

Aunque en realidad esta comedia de sexo, mentiras y mariachis se refiere a el amor en tiempos de SIDA, un argumento trágico que Cuarón maneja con habilidad, poniendo en crisis un argumento sexy, osado y hasta obsceno, que llegó a estar prohibido más de una década pese a que funcionó muy bien en el circuito de festivales y reveló un cineasta versátil que no ha cesado de darnos sorpresas.

Sábado, 17 de agosto.





Academia Rushmore (1998). EEUU

Academia Rushmore confirmó a un cineasta con mundo propio: Wes Anderson. Escrita con su compañero de universidad, el actor Owen Wilson, tiene un poco de autorretrato de ambos, reflejados en el personaje protagonista, Max Fischer. También ellos se mostraron capaces de todo sin centrarse en nada, hasta que llegó Rushmore.

Su ópera prima, Bottle Rocket, fue un aviso brillante y tenaz de que había que unir dos mundos en cada película: el de los jóvenes entusiastas con el de los inconformistas maduros, como Bill Murray en ésta o Gene Hackman en The Royal Temembauns. Con este segundo largometraje, Anderson y Wilson prueban una estructura por capítulos, y la obsesión esquizoide de centrar cada imagen, de fijar un equilibrio antinatura y una paleta de colores muy viva que la sitúa definitivamente y para el resto de su obra en un nivel fantástico.

Domingo, 18 de agosto.