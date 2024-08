Dónde y cuándo ver cine ‘gamberro’ americano, gratis, esta semana en Valencia: embriagados de humor

El Consorci de Museus de la Comunidad Valenciana (CMCV) lleva proyectando durante agosto el ciclo de Cinema d’Estiu, ‘Embriagados de Humor’, en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC).

Todas las noches del mes, a las 22.00, a excepción de los lunes, el claustro del Centre del Carme se convierte en un cine veraniego al aire libre de entrada gratuita, hasta completar aforo (250 personas).

Este ciclo cuenta con 27 películas, todas de un país del continente americano. En total son 9: Perú, Cuba, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Canadá y Estados Unidos. Además, aparte del castellano, 4 idiomas más están presentes en estas películas (quechua, francés, inglés y portugués), que se proyectan en versión original subtitulada.

Las películas que ofrece el programa se centran en el humor como lenguaje universal. Una comedia que se basa en la vulnerabilidad humana, los accidentes de la vida, los desamores, las injusticias, los sueños imposibles o el desequilibrio.

El objetivo del ciclo es distraer a ese espectador realista, que pronostica los mismos errores, los mismos crímenes y las mismas guerras, para sumergirlo en un baño de ficción.





Comedia de calidad alejada de Hollywood

La mayoría de títulos que ofrece el ciclo esta semana son de lo más irreverentes, dispuestos a sacudir al espectador entre risas e incredulidad

Así arranca la tercera semana del ciclo, que sigue recogiendo toda la riqueza y diversidad cultural de la comedia de América, pero dejando de lado a Hollywood, la meca del cine. Un sector que no se distingue por premiar este género.

La Gran Seducción (1993). Canadá

Billy Wilder decía que el azar puede darteun ímpetu, pero el desarrollo posterior deuna buena comedia debe ser resultadode los propios acontecimientos. Es decir,un hecho provoca otro que activa elsiguiente, como una hilera de fichas dedominó que se derrumba. Una lecciónque debió tener muy clara Ken Scott,autor del guion.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El azar aquí consisteen un encuentro desafortunado quedebía haber acabado en denuncia; eldesarrollo, corre a cargo de los aldeanosde una isla provinciana, sometida eneste caso a la dramaturgia amable de uncuento navideño. Y es que en La grandeseducción acaba por no quedar ningúndeseo insatisfecho. Por encima de laverdad, importa la seguridad y aceptaciónde quienes habitan esta comedia amable.

Martes, 20 de agosto.





Someone Marry Barry (2014). EEUU

Cuando uno cree que lo ha visto todo, aparece Barry: personaje descarado, inoportuno, bromista, sin freno y de muy mal gusto. Desde la primera secuencia sabemos que muy difícilmente existirá una cámara que lo pueda querer y, por supuesto, una historia interesante que contar. Pero el cineasta Rob Pearlstein resuelve el reto y hace la misma jugada que James Whale, cuando se planteó crear una novia para la criatura de Frankenstein.

Y lo cierto es que el interés y comicidad de Someone Marry Barry se duplica cuando el protagonista encuentra una partenaire de su justa medida, un choque tan emotivo como inenarrable.

Miércoles, 21 de agosto.





La vida es silbar (1999). Cuba

Con una estructura episódica, combina imágenes, ideas y símbolos propios de un realismo mágico en una historia no excesivamente obediente al régimen. Cada personaje representa un síndrome (de abstinencia, no crecer, sufrir abandono) que puede aplicarse a la descripción de todo un país.

La vida es silbar fue la única película cubana producida en 1998 y gestada por más problemas económicos que políticos. Para Fernando Pérez, trata sobre la búsqueda de la felicidad en Cuba a finales de siglo. Y sí, se puede afirmar que todos sus personajes ansían encontrar la felicidad, pero el saldo final es que cada uno de ellos tropieza con la realidad.

Jueves, 22 de agosto.













Los guantes mágicos (2003). Argentina

Bajo la lente de Martín Rejtman, BuenosAires es una ciudad gris, fría, funcionaly, sobre todo, carente de glamour. Elcineasta coloca sabiamente diversosplanos de carretera donde apenas sevislumbran desde la ventanilla los lugaresturísticos y tradicionales.

Tampocolos personajes son especialmenteatractivos, perdidos muchas veces enun psicoanálisis barato y portadores deunas frases pseudo profundas que citancon seriedad cuando son claramenteinadecuadas para las situaciones queestán viviendo. Rejtman muestra untalento inmenso, no muy distinto al de AkiKaurismaki o Jim Jarmusch, capaces dearticular un relato cinematográfico frescoy genuino sin recurrir a subrayados niestridencias.

Viernes, 23 de agosto.





Go get some Rosemary (2009). EEUU

Javier Rebollo dijo que “La historia del cine es la de la liberación de la cámara”. Es decir, se avanza contra la tiranía de la máquina y una cierta independencia de la técnica. Los hermanos gemelos, Joshua & Benny Safdi, expresan este progreso, esta libertad en Go get some rosemary donde se basan en la figura de su padre, hombre divorciado, inmerso en un mundo delirante y caótico, sobre el que merece la pena fabular en una de esas temporadas locas que pasaba con sus hijos.

Estrenada en Francia como Lenny and the kids, en Estados Unidos como Daddy Longlegs, y en Argentina como Busquen algo de romero, es una divertida y turbadora película, cuya trama pone en jaque al espectador, quien tiene sentimientos encontrados hacia Lenny, interpretado por un magnífico Ronald Bronstein.

Sábado, 24 de agosto.





La tarea (1991) México

Once planos-secuencia sin salir de un decorado, con dos intérpretes extraordinarios y un tercer personaje cómplice: la cámara. En su momento fue un hito dentro de la cinematografía mexicana. Por su audacia formal y temática. La tarea sigue siendo un título indispensable sobre la exploración tanto de la intimidad entre hombres y mujeres como del erotismo vs. la pornografía. Ni mucho menos se trata de un film escandaloso, sino más bien de un film que obliga al espectador a tomar conciencia del dispositivo audiovisual.

Domingo, 25 de agosto.