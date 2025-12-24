El dispositivo especial de Valencia para blindar la seguridad en Navidad

La Policía Local de Valencia ha desplegado un dispositivo especial de Navidad que contará con un total de 7.050 agentes hasta el próximo 6 de enero. El objetivo es garantizar la seguridad durante los numerosos eventos programados en la ciudad con motivo de las fiestas.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha comunicado estas cifras durante su visita en Nochebuena a la Central de la Policía Local y al Cecom de Bomberos. Desde allí, ha felicitado las fiestas a los agentes de servicio, a quienes ha descrito como “una pieza esencial del servicio público y un orgullo para nuestra ciudad”.

En este día sois el mejor ejemplo de solidaridad, entrega y responsabilidad" María José Catalá Alcaldesa de Valencia

Durante su mensaje, Catalá ha agradecido el trabajo de los efectivos: “En este dia sois el mejor ejemplo de solidaridad, entrega y responsabilidad”. Solo en la noche de Nochebuena, un total de 550 policías locales y bomberos han velado por el bienestar en la capital.

Felicitación de María José Catalá, por emisora, a los policías locales que están de servicio

Controles y vigilancia reforzada

Una de las prioridades del dispositivo es la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol, por lo que se multiplicarán los controles discrecionales por toda la ciudad. Asimismo, se ha aumentado la vigilancia para controlar la venta ambulante ilegal, que suele incrementarse en la zona centro y en los mercados durante esta época festiva.

Nochevieja, San Silvestre y Cabalgata

El dispositivo más importante será el de Nochevieja, con 200 policías destinados a dos escenarios principales. La Plaza del Ayuntamiento acogerá las campanadas y una fiesta, con un refuerzo de 90 agentes, mientras que otros 65 policías cubrirán el castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete.

Ajuntament de Valencia - Seguridad Navidad

La 40ª edición de la carrera San Silvestre también contará con una amplia cobertura. Se desplegarán 101 agentes de la Policía Local y más de 430 efectivos para velar por la seguridad en un evento que prevé la participación de más de 18.000 corredores.

Finalmente, para la Cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero, se ha diseñado un operativo con 139 agentes que reforzarán el servicio ordinario, compuesto por más de 900 policías en sus diferentes turnos, para cerrar el periodo festivo.