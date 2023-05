Descubre qué te influye a la hora de votar este 28M

Este domingo de elecciones sin duda está marcado por las malas condiciones climatológicas pero es realmente este hecho decisivo para los resultados de este 28M. Además de la climatología hay muchos agentes externos que pueden decantar nuestro voto de una manera incosnciente.

Tal y como cuenta el psicólgo Nacho Coller en Mediodía COPE MÁS Valencia "hay un estudio muy interesante de Solomon Asch que explica cómo la presión social puede generar a que la persona llegue a conformarse acorde a lo que dice el grupo mayoritario. Es decir que en el tema de las encuestas cuando uno está indeciso y ve que hay un caballo ganador va a haber una tendencia a irse con ese grupo mayoritario pese a que no comulguen al cien por cien con sus ideas". Además Coller explica lo divertido de este estudio ya que "pusieron a un grupo de personas una serie de líneas unas que eran correctas y otras que eran desiguales y por no llevar la contraría los que tenían las incorrectas decían lo que hbaía dicho el grupo por no llevar la contraria".

También está por otra parte la influencia informacional que afecta principalmente al voto indeciso. Ocurre que la persona si no lo tiene claro tiende a pensar que el grupo mayoritario tiene una información que desconoce y que igual ellos están en lo cierto.

El tiempo por su parte también es un factor externo que puede influir de manera inconsciente principalmente en la gente que no tiene claro su voto ya que piensa que "su participación no es imprescindible y por ello no se moviliza y ante el mal tiempo prefiere quedarse en casa".