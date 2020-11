Descubre por qué las redes sociales son un arma muy potente para mostrar tu profesionalidad

El doctor Giovanni Bistoni cirujano plástico del hospital general de Valencia y con consulta propia habla en Trending COPE de la importancia de las redes sociales y de la marca personal en las mismas. "Hoy en día lo que da más visibilidad son las redes sociales. Si no estás conectado básicamente no existes. Las redes sociales son fundamentales para darse a conocer a uno mismo y para el trabajo que se realiza", afirma.

El marketing demasiado agresivo es un arma de doble filo

En el caso de la cirugía plástica, él en concreto, cree que "Instagram se ha vuelto netamente superior a Facebook porque es capaz de alcanzar a un número mucho mayor de personas y de llamar tanto la atención como para enganchar a la franja de población que hace de internet su más fiel aliado e incluso con la generación que se ha criado con las redes sociales".

En cuanto a lo mejor de las redes sociales en el mundo de la medicina el doctor afirma que "se dan a conocer muchas cosas relacionadas con el mundo de la medicina como enseñar casos reales o discutir sobre los avances de la cirugía. Se podría competir de forma sana y todo el mundo aprovecharse de diferentes puntos de vista".

"Por otro lado, lo peor del mundo digital es que no siempre se compite de manera sana. El marketing demasiado agresivo es un arma de doble filo ya que muchos individuos utilizan estas plataformas solo como plataformas de autocelebración sin que sean beneficiosas para sus pacientes. Esto les lleva a mentir descaradamente enseñando casos camuflados o descubriendo nuevas técnicas que realmente ni existen ni son efectivas. Así no solo engañan a sus pacientes si no que repercute de manera negativa en los otros médicos", concluye.

Al hilo del daño que puede llegar a hacer el marketing excesivamente agresivo Giovanni Bistoni advierte que hay que tener cuidado "porque siempre se presume de lo que más se carece, así que cuidado cuando hablan mal del resto de compañeros de profesión por ejemplo. Hay que buscar los años de experiencia del médico, sus títulos oficiales o si pertenecen a alguna sociedad importante como la sociedad nacional de cada país. Todo esto se puede buscar fácilmente en foros o en google".

LAS REDES SOCIALES Y LA IMAGEN

Tal y como cuenta Remedios Cervantes las redes sociales han revolucionado el concepto de imagen y cada vez son más las personas que toman como referencia a influencers para parecerse a ellos físicamente. Bistoni reconoce que este hecho le ocurre a menudo; "recibo muchas chicas que quieren parecerse a Violeta Magriñan o Teresa Seco, que además he tenido el placer de operarlas yo. Entiendo que el deseo de parecer guapas o guapos es muy fuerte en la población juvenil hoy en día y entiendo que se inspiran en estos modelos de belleza que tienen tanta visibilidad en la red".

El doctor también es consciente de la importancia de las redes para crear su propia imagen teniendo un equilibrio entre lo que es en la vida real y la imagen digital. "Soy yo mismo, intento no transformarme en algo que no soy y sobre todo hacer que mi vida no gire en torno a las redes sociales. De hecho me gusta mucho publicar alguna toma falsa de cuando grabo vídeos porque es muy importante tener autocrítica y humor".