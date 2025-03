La denuncia del colegio público Rosa Serrano de Paiporta que sigue sin abrir tras cinco meses sin daños estructurales

Cinco meses después siguen a la espera en Paiporta de que la denuncia de un colegio, el colegio Rosa Serrano, que sin tener daños estructurales pueda reabrir y recuperar su marcha normal.

COPE.- Gloria Fos es la vicepresidenta de este AMPA, además de tesorera, ¿cómo está el centro educativo y por qué aún no lo abren?

Rosa.- "Pues aunque parezca sorprendente, seguimos con la misma situación de hace prácticamente cinco meses. Con el colegio,sin daños estructurales ni que imposibiliten su apertura, a falta de unas pequeñas reparaciones, de electricidad y carpintería y algún certificado para garantizar la conexión de gas en la cocina, y la reposición de todo el mobiliario de la parte de abajo. Así nos encontramos, igual prácticamente que al principio, con la diferencia de que el colegio ya está limpio."

COPE.- ¿Y por qué esta demora? Porque en cuanto a limpieza no es, porque ya se ha pasado el tiempo e incluso entre unos y otros se ha conseguido sacar a la luz, solamente son pequeños detalles, como acabas de explicar.

Rosa.- "Así es, son esos pequeños detalles de reparación que requieren de recursos económicos y de personas trabajando. Nosotros tenemos ahí nuestra sede y hemos tenido que ir al colegio para hacer trabajos de reparto de donaciones de material escolar. Hemos podido estar día a día y hemos visto que no hay avances, que hay días que no van los operarios y que hay veces que las acometidas que hacen están mal hechas y las tienen que volver a hacer."

Como recolocar vinilos porque no los han colocado bien, colocar enchufes, ponerlos de superficie cuando la normativa dice que tienen que ir integrados, y entre el ayuntamiento y la consellería, que se han repartido las labores de reconstrucción del colegio, nadie nos aclara a quién corresponde cada cosa ni por qué no lo hacen."

COPE.- O sea que sí que se ha trabajado en el colegio pero se ha hecho mal.¿ Los equipos de trabajo no están preparados o qué pasa ahí?

Rosa.-"Pues no sabemos si están preparados o no, no sabemos tampoco qué motiva el que no estén trabajando a destajo para dar esta normalidad a los niños. Lo desconocemos. Lo que sí que sabemos es que van pocos días y los días que van, van pocas horas."

COPE.- ¿Y qué os dicen desde la consellería o desde la Secretaría Autonómica de Educación?

Rosa.- "Pues coincide que pasado 13 de febrero teníamos, tanto nosotros como AMPA del municipio que también están en situación deplorable, teníamos prevista una reunión con el secretario autonómico y el día de antes nos la cancelaron vía correo electrónico donde nos explicaban que en breve nuestro colegio abriría y han pasado ya dos meses y no sabemos nada."

LA COMUNICACIÓN POR MAIL:

Siguiendo instrucciones del Secretario Autonómico de Educación (SAE) les comunico que la reunión con ustedes que habría de celebrarse mañana, día 13 de febrero de los corrientes, a las 10:00 horas, se ha de suspender debido a que el SAE tiene que atender un asunto urgente e inaplazable.

No obstante, como es conocedor de su preocupación, les informo de las cuestiones que le querían plantear:

1-. Recuperación de las jornadas lectivas de los CEIP desplazados:

Se ha estado trabajando con las empresas de autobuses y se han ampliado los horarios. Dichos horarios se han consensuado entre las direcciones de los centros y la comunidad educativa, incluso en el seno del Consejo Escolar de Centro.

2.- Estado de los centros educativos desplazados de Paiporta.

Los centros educativos desplazados de Paiporta se encuentran en la siguiente situación:

CEIP L’HORTA: Acogido en los CEIPs Les Arts y Almudena Muñoz, de la ciudad de Valencia. El alumnado dispone de espacios suficientes, maestros extra de refuerzo y servicio complementario de transporte y comedor. La instalación de las aulas prefabricadas que albergarán el centro provisionalmente ya ha comenzado y avanza a buen ritmo.

CEIP ROSA SERRANO: Acogido en el CEIP Amparo Alabau, de Alaquàs. El alumnado dispone de espacios suficientes, maestros extra de refuerzo y servicio complementario de transporte y comedor. Las obras de reforma del edificio del centro finalizarán en breve, con lo que los alumnos podrán retornar a Paiporta muy pronto.

3.- Compromisos de soluciones.

Por lo que se refiere a los CEIP L’Horta y Rosa Serrano, ya se ha mencionado anteriormente. En cuanto al CEIP Lluis Vives, el problema que existía con el comedor ya se ha solucionado y ha comenzado a prestar servicio esta semana. En cuanto a las obras de adecuación, es cierto que resulta molesto convivir con ellas, pero son necesarias para que los centros recuperen la normalidad anterior a la DANA.

Lamentamos la cancelación de la entrevista con el SAE, pero creemos que la información facilitada satisfará sus expectativas. Muchas gracias.

COPE.- ¿Y de momento cómo os estáis apañando? ¿Dónde están yendo esos alumnos que no pueden ir a su colegio de siempre?

Rosa.-Pues la mayor parte de alumnado, en torno a un 80-85% está desplazado en bloque a un municipio cercano, un colegio en Alacuas. Se van en autobús y comen en las aulas.

No tienen la disposición de comer en el comedor como tendrían que comer todos los alumnos y aparte lo que más nos preocupa a las familias es que están haciendo una hora al día menos de horario lectivo, una clase menos. Retornan a Paiporta en autobús sobre las tres, tres y media y la imposibilidad pues de conciliar por las tardes las familias como podríamos hacer si ya estuviésemos en nuestro colegio. Las familias están haciendo malabares para poder conciliar.

COPE.- A veces se nos olvida que llevar a los niños al cole, aparte de porque ellos tienen que tener su educación y también acceso a clases extraescolares, también permite que las familias organicen su tiempo en torno al horario escolar de los niños. Y así es muy complicado acudir uno al trabajo y además atender a sus hijos que van, que vienen y que hacen su propio horario, ¿verdad?

Rosa.-"Así es, completamente tal y como lo has dicho, es pues eso un galimatías para las familias, no poder conciliar y luego también el claro detrimento de no hacer una hora más al día."

COPE- Me imagino que os habéis planteado todo tipo de soluciones, incluso poneros vosotros manos a la obra para reparar las deficiencias del colegio, pero al ser un centro escolar esto no se puede hacer así tan fácil. No es como un comercio privado.

Rosa.- "Efectivamente, al depender de la administración pública y además que coincide que hay incongruencias entre las competencias que se tienen que hacer cargo municipales y autonómica, está como diríamos la casa sin barreras. De hecho nuestra AMPA ha recibido dinero de donaciones para ayudar a las familias y para dotar al colegio de lo que hiciese falta y tampoco podemos ofrecer esa ayuda económica porque estamos totalmente al margen de la ecuación de la recuperación del colegio de las familias."

COPE.- ¿Y no os permiten que podáis subcontratar vosotros a algún equipo de profesionales cualificados que hagan bien ese trabajo que tiene que hacerse?

Rosa.- "Se ha planteado incluso con empresas voluntarias que se nos han ofrecido, igual que a cualquier persona o entidad que haya sido afectada por la dana, pero aquí como las competencias son las administrativas pues y hay intereses, esto es una opinión personal, intereses económicos creados pues entran empresas que tienen que entrar y no nos meten en la ecuación."

COPE.- ¿Qué os han dicho? ¿Os han dado fechas? ¿Os han dicho algo? ¿Por qué esta demora? ¿Por qué esas deficiencias? ¿Por qué no se puede arreglar? ¿Por qué es tan complicado?

Rosa.- "No sé. Pues la última fecha que tuvimos probable, que no firme, fue vía whatsapp por parte de una persona responsable de consellería. Nos reunimos allí el pasado 16 de enero, nos atendieron y no eran los responsables que nos tenían que atender, no eran de infraestructura, pero esta persona sí que se comprometió a enviarme un whatsapp con la probable fecha de apertura: Tengo el whatsapp donde me pone que sí reúnen las condiciones óptimas para poner en marcha la cocina que muy probablemente el 10 de febrero abrirían las aulas y esto no se ha cumplido."