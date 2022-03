Del Colegio Vedat a Ucrania: “Cuando vas a una guerra es muy difícil tenerlo todo controlado”

Todo empezó con una recogida de productos, pero la cosa ha ido a más. De hecho todo lo que han conseguido reunir no cabe en las 3 o 4 furgonetas que van a viajar hacia la frontera entre Polonia y Ucrania. En total van a ser 8 las personas que emprenden esta aventura con el objetivo de turnarse al volante. Son alrededor de 30 horas por carretera para un viaje que todavía tiene algunas incógnitas por resolver.

Uno de los que viaja, Alejandro Martínez, ha pasado por los micrófonos de COPE Valencia. Nos confesaba que a quién se van a traer todavía no está del todo claro: “Hemos intentado ir a tiro hecho, que sería lo ideal, pero claro cuando vas a una guerra es muy difícil tenerlo todo controlado”, nos explicaba. Lo que sí que han realizado es una gestión previa con un piso en Polonia en el que hay personas que están a la espera de ser trasladadas a cualquier punto de Europa.

Entre 20 y 28 personas son las que esperan poder traer en las plazas restantes en las furgonetas: “Es preferible personas con referencia que vayan a Valencia, pero quizás puede ser imposible”. Están abiertos a cualquier escenario en este sentido. Lo que sí que está claro es que todo el material que trasladan lo van a repartir en la propia frontera.

Sin nisiquiera haber salido, Alejandro nos cuenta que esta mañana ya se han realizado entre el grupo la opción de repetir: “Quizás no sea el único. Esa satisfacción personal va a hacer que no quede en un solo viaje. Si se prolonga la guerra, ojalá que no, el viaje se va a repetir”, nos reconocía. Agradecen también el apoyo recibido desde el Colegio Vedat de Torrent. Van a ir 8, pero son hasta 90 las personas que están colaborando de una manera u otra.