"Nos están dejando tirados": las empresas de Paiporta siguen sin ayudas tras la Dana y temen cierres en cadena

La imagen más visible de la recuperación tras la Dana que azotó a la Comunitat Valenciana en 2023 se encuentra en las viviendas, donde muchas familias comienzan a rehacer su vida. Sin embargo, en los polígonos industriales de localidades como Paiporta, la situación es crítica y el futuro incierto. Así lo ha denunciado en COPE Valencia Verónica Bosch Sánchez, presidenta de la Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta (APIP), que ha lamentado que "las ayudas no han llegado, y nos están dejando tirados".

Según Bosch, muchas empresas de la zona llevan nueve meses con expedientes abiertos sin recibir respuesta clara del Consorcio de Compensación de Seguros. "Nos dieron un adelanto, a lo mejor en enero, que en algunos casos ha sido solo el 7% o el 10% del total", asegura. Pero ese dinero ha sido insuficiente para abordar los destrozos sufridos, como "suelo hundido o maquinaria valorada en cientos de miles de euros", todo ello mientras los empresarios se ven obligados a endeudarse para reparar y mantener sus negocios en funcionamiento.

La presidenta de APIP denuncia que muchas empresas confiaron en una tramitación rápida de las indemnizaciones, pero ahora se enfrentan a una realidad demoledora: "Hay empresarios que nos han dicho que, si lo hubieran sabido, habrían cerrado al día siguiente de la Dana". La carga fiscal tampoco ha dado tregua: "No ha habido moratoria de impuestos. Hemos tenido que pagar IVA, IRPF, impuesto de sociedades… como si no hubiera pasado nada".

Bosch alerta de que entre un 15% y un 20% de las empresas podrían cerrar definitivamente tras el verano, cuando se cumpla un año del temporal. "Ahora con las vacaciones todo parece que se diluye, pero en septiembre muchos verán que no pueden continuar", advierte. Algunas industrias importantes ya han optado por marcharse, como ha ocurrido en el polígono de Torrent.

Desde la asociación reclaman ayudas directas y urgentes por parte de la Generalitat y del Gobierno. "No queremos préstamos a interés cero, queremos ayudas directas. La catástrofe ha sido muy gorda", subraya Bosch. Además, exige que el Consorcio actúe de forma diligente: "Llevamos toda la vida pagando seguros altísimos, y ahora que los necesitamos, la aseguradora dice que no es cosa suya y el Consorcio nos da largas. No sabemos si vamos a poder seguir", lamenta.

Los problemas no han terminado en muchos casos. En algunas naves, "los defectos han aparecido meses después, como hundimientos del suelo que te obligan a ampliar expedientes o abrir otros nuevos". La situación es desesperante para muchos industriales que sienten que, tras cumplir con todas sus obligaciones, "nadie se hace responsable".

La radiografía que traza Verónica Bosch se repite en otros municipios como Catarroja, Sedaví, Benetússer o la zona del polígono de La Seda. "Toda esta área está densamente poblada y con muchísima industria. Si cae el tejido empresarial, también lo hará el empleo y la economía local", concluye.

Desde Mediodía COPE Más Valencia, el compromiso es seguir dando voz a los empresarios afectados, que siguen a la espera de una respuesta que les permita recuperar la normalidad.