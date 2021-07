Cuchita Lluch: "Cree el hashtag #HoyComemosAquí sin ser consciente de que hacía una estrategia digital"

Según Cuchita "#HoyComemosAquí fue una auténtica revolución sin yo saberlo. Empecé a utilizar ese hashtag porque salía mucho a comer e iba a muchos restaurantes y la gente empezó a preguntarse dónde iba a comer Cuchita ese día".

A partir de ese hashtag, Cuchita se convirtió en toda una visionaria ya que fue de las primeras personas que vio en el binomio redes sociales y gatronomìa un tándem ganador. Sobre si fue casualidad o lo buscaba ella misma reconoce que fue "una auténtica coincidencia; nadie sabía lo que las redes nos iban a deparar. Yo las adoro, han servido para descubrirnos cosas que no habríamos podido descubrir de otra manera, me encantan".

En cuanto a qué plataforma es la que mayor difusión o ayuda al sector gastronómico la miembro de la Academia de Gastronomía cree que sin duda es Instagram. "Lo que aporta esta red es impresionante, en la pandemia todos los chefs se han volcado en hacer recetas en sus canales, a dar a conocer su trabajo y a visibilizar la gastronomía; ha sido un boom absoluto".

Cuchita Lluch se ha creado a lo largo de los años una imagen de marca personal muy potente en el mundo digital y lo hizo desde el principio. "Yo no sabía que me la estaba creando pero a través de lo que yo enseñaba y de que esto era una plataforma virgen, no había nada, fui haciendo camino. Hay que ver cómo hemos cambiado y cómo se ha profesionalizado todo, lo bonito que se cuenta todo ahora", reconoce Cuchita.

"Que la gente invierta su tiempo viendo donde como me parece maravilloso", se sorprende Lluch quién además no tiene reparo en reconocer que es una influencer gastronómica. "Yo no he sido consciente pero son los que me siguen quienes me han terminado en esa situación".

"Lo que no se comunica no se vende y hoy en día quien no está en las redes no existe. Para mucha gente es un castigo pero es verdad que hay que estar". Esto es lo que Cuchita le diría a cualquier cocinero o cocinera joven que empiece en el mundo de la gastronomía.

