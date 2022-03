COPE Valencia y El Albero, con los toros y la Feria de Fallas

Con motivo de la inminente Feria de Fallas de Valencia, que se descorchará el próximo sábado 12 de marzo, la Cadena COPE en Valencia ha diseñado una programación taurina especial.

Desde el lunes 14 hasta el viernes 18 se emitirá el programa taurino “El Albero-Valencia” con toda la información, la opinión, los protagonistas y el análisis de la actualidad del mundo de los toros desde el Restaurante del Hotel NH COLLECTION de Valencia. De lunes a viernes, de 13:30 a 14:00 horas en el 92.0FM, en la escucha on line a través de www.cope.es/valencia y aplicaciones móviles.

Además, durante los días de feria habrá conexiones matinales con Salvador Ferrer, periodista responsable de “El Albero-Valencia”, con la última hora de los festejos vespertinos. También, en Mediodía” de COPE Valencia, magazine matinal que dirige y presenta Carles Villeta, los toros tendrán cabida a partir de las 12:50 horas con la última hora, el sorteo, el balance de la tarde anterior y el cartel de la tarde.

Como viene siendo un clásico, en clave de tertulia y desde Restaurante del Hotel NH COLLECTION de Valencia, se emitirán cinco tertulias especiales con los protagonistas de la feria. Ganaderos, toreros, empresarios, periodistas y personalidades de la cultura y el deporte ofrecerán su perspectiva sobre el desarrollo del serial fallero.

Por los micrófonos de COPE Valencia desfilarán toreros de ayer y hoy como Vicente Ruiz El Soro, que este año cumple 40 años de su alternativa, Eloy Cavazos, Román o José Pacheco El Califa y ganaderos como Daniel Ramos, único ganadero de la Comunidad Valenciana inscrito en la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Además, pulsaremos las valoraciones de Carlos Marzal, Premio Nacional de Poesía, los periodistas Sixto Naranjo, director de El Albero de Cadena COPE, y José Germán Estela, periodista del canal temático de Movistar Toros. También pasarán por estas tertulias Rafael García Garrido, gerente de la Plaza de toros de Valencia, Cristóbal Zaragoza, cirujano jefe del equipo médico del coso de la calle Xàtiva. Tendrán voz los novilleros Jordi Pérez “Niño de las Monjas” o Nek Romero, de la escuela taurina de Valencia. También, en clave política, el Presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Toni Gaspar, el director del Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación, Toni Gázquez.

LOS CARTELES DE LA FERIA DE FALLAS 2022

-Sábado 12 de marzo. Novillada sin caballos. Erales de El Parralejo. Manuel Caballero (E.T. Albacete), Nek Romero (E.T. de Valencia), Aaron Rull (E.T. de Castellón), Jarocho (E.T. de Salamanca), Lenny Martin (E.T. de Beziers) y Joel Ramírez (E.T. de Madrid).

-Domingo 13 de marzo. Toros de Victorino Martín. Antonio Ferrera, Daniel Luque y Román. Además, habrá en sesión matinal un concurso de recortadores.

-Miércoles 16 de marzo. Novillada con caballos. Novillos de El Pilar. Jordi Pérez “El Niño de las Monjas”, Álvaro Alarcón y Manuel Perera.

-Jueves 17 de marzo. Toros de Juan Pedro Domecq. José Antonio “Morante de la Puebla”, Juan Ortega y Pablo Aguado.

-Viernes 18 de marzo. Toros de Victoriano del Río. Diego Urdiales, José María Manzanares y Andrés Roca Rey. En horario nocturno, habrá un espectáculo de festejo popular.

-Sábado 19 de marzo: -Matinal corrida de rejones. Toros de Los Espartales. Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens. -Por la tarde: Toros de Garcigrande. Julián López “El Juli”, José María Manzanares y Emilio de Justo.

Por último, también se presentaron los carteles de los festejos que se celebran por la festividad de la Virgen de los Desamparados.

-Sábado, 7 de mayo. Novillos de Conde de Mayalde. Miguelito, Isaac Fonseca y Manuel Diosleguarde.

-Domingo 8 de mayo. Clase práctica de la Escuela de Tauromaquia de Valencia.