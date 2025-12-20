Consulta los horarios de los mercados municipales de Valencia para estas Navidades

Foto de uno de los mercados municipales de Valencia

Valencia - Publicado el 20 dic 2025, 11:00

Los mercados municipales ampliarán sus horarios de apertura al público en el periodo navideño, con el objetivo de atender el aumento de clientela que demanda sus productos tradicionales. La Concejalía delegada de Comercio y Mercados ha atendido las peticiones de las distintas asociaciones de comerciantes de los mercados de distrito y ha autorizado la modificación del horario habitual de apertura, como viene siendo tradicional.

Mercado Central

Lunes 22 de diciembre: Amplía su horario hasta las 16:00 horas.

Martes 23: Permanecerá abierto hasta las 18:30 h.

Mercado de Algirós

Domingo 21 de diciembre: Apertura a puerta cerrada de 8:00 a 15:00 horas.

Lunes 22: Apertura a puerta cerrada hasta la medianoche.

Martes 23: Apertura al público de 17:00 a 20:00 horas y hasta medianoche a puerta cerrada.

Mercado de Benicalap

Domingo 21 de diciembre: Abierto al público de 8:00 a 14:00 horas.

Lunes 22: Apertura a puerta cerrada hasta las 21:00 horas.

Martes 23: Apertura al público hasta las 21:00 horas.

Mercado del Cabanyal

Domingo 21 de diciembre: Apertura a puerta cerrada de 8:00 a 17:00 horas.

Lunes 22: Apertura a puerta cerrada hasta las 22:00 horas.

Martes 23: Apertura al público a las 05:00 horas.