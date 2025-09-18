La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) abre su proceso electoral

Tal y como ha trasladado el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, a los órganos de gobierno de la organización reunidos en Castellón, la CEV abrirá mañana viernes 19 de septiembre su proceso electoral con la convocatoria oficial de elecciones generales. El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 22 de octubre, y la jornada electoral se celebrará el 6 de noviembre de 2025.

El proceso electoral se desarrollará conforme a lo establecido en el Capítulo VII de los Estatutos de la CEV, disponibles en la página web de la organización (consultar Estatutos).

En estas elecciones podrán ejercer su derecho a voto los 334 vocales de las 167 Asociaciones y Federaciones y 181 vocales por parte de Empresas Directamente Asociadas (EDAS). En total son 515 los vocales llamados a votar. La CEV cuenta, además, con 29 vocalías de Miembros Asociados, con voz pero sin voto.

La convocatoria de elecciones generales responde al compromiso de la CEV con la transparencia, la participación democrática y la representatividad empresarial en la Comunitat Valenciana