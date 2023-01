Condenado a 7 años Benavent y absuelto el PP en el primer juicio de Imelsa

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado, por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, a siete años y 10 meses de prisión al exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, en el primero de los juicios del caso Imelsa, en el que el PP -responsable civil- y el exvicepresidente de la Diputación Juan José Medina han quedado absueltos.



El tribunal no considera acreditado que los servicios prestados por la entidad Themática Events SL en las elecciones municipales de Moncada y de Vilamarxant de 2007 y en las elecciones generales de 2008 "hayan sido financiados con cargo a sobrecostes en la facturación emitida en nombre de la entidad Themática Events SL a la entidad Imelsa por otros conceptos".



Este juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de junio y fue el primero de la macrocausa conocida como caso Imelsa, que posteriormente ha tenido derivadas en el Ayuntamiento de València y la Generalitat, y que se inició con unas grabaciones que hizo Benavent y que fueron entregadas a la Justicia por su exsuegro en 2014.



La sentencia absuelve a todos los procesados por supuestos delitos relacionados con las campañas del PP en las municipales de 2007 y las generales de 2008, incluido el partido, que fue procesado como responsable civil subsidiario. Son: Marcos Benavent, Rafael García Barat y Juan José Medina.



LAS CONDENAS



El que fue socio de Marcos Benavent, Rafael García Barat, ha sido condenado a 9 años y 2 meses de cárcel por la adjudicación irregular del servicio de Bibliobús y el espectáculo Metamorphosis del MuVim; la funcionaria de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València Francisca Tamarit ha sido condenada a 5 años y 6 meses por la adjudicación del Bibliobus y Jaime José Úbeda, también socio de Benavent, a 3 años y un mes de prisión por las irregularidades en Metamorphosis y por blanqueo de capitales en la firma Berceo, que compartía con el "yonki del dinero".



Otro de los socios de Benavent, José Estarlich, ha sido condenado a 7 meses y una multa de 50.000 euros, y los empresarios José Antonio Toledo y Francisco Javier Márquez a 10 y 5 meses de prisión, respectivamente.



SE AVALAN LAS GRABACIONES



El tribunal avala las grabaciones que efectuó Benavent durante años y que dieron inicio a esta causa, e inadmite todas las dudas que sembraron las defensas sobre la custodia, volcado y posible manipulación de las mismas.



"Se concluye que las transcripciones de las grabaciones realizadas por el Sr. Benavent Vicedo de conversaciones particulares en las que intervenía, se corresponden con el material efectivamente entregado, tanto en el pendrive Kingston, como en el pen drive Intenso", señala el tribunal en su sentencia, una cuestión que vuelve a estar de actualidad por haber sido planteada de nuevo por las defensas que actúan en el segundo de los juicios del caso Imelsa, que comenzó este lunes.



"Una vez efectuada la grabación en el servidor de los equipos de la UCO, se trabajó en todo momento con copias. Los pendrives están incorporados a las actuaciones, tanto el aportado por doña Rosa (Pérez Garijo), como el aportado por don Mariano (López, exsuegro de Benavent), habiéndose comprobado que los audios de las presentes actuaciones son coincidentes".



"El propio Sr. Benavent, en sus declaraciones, admitió tanto su autoría como su contenido. Con relación a la manipulación, que según su defensa llevó a cabo, y que no ha sido acreditada de forma alguna, lo cierto es que en el acto de la vista, Benavent únicamente declaró que, una vez incorporadas las grabaciones desde la grabadora y desde los teléfonos móviles al ordenador, él cortaba y eliminaba las partes de las conversaciones que, según él, no servían para nada", añaden los magistrados.



LA LLEGADA DE BENAVENT A IMELSA



El tribunal concluye que "a partir de la salida del acusado Marcos Benavent de la Fundación Jaume II, en julio de 2007, y su incorporación a la empresa pública Imelsa, la entidad Themática Events -de la que era copropietario junto con García Barat- empezó a recibir contratos públicos de Imelsa, sin expediente administrativo, ni publicidad".



En relación a la adjudicación del servicio de Bibliobus, la sentencia relata cómo "se concertaron García Barat y Francisca Tamarit, jefa de servicio de Acción Cultural de la Concejalía de Cultura de València, para evitar la concurrencia y publicidad en la contratación, y con el propósito de predeterminar la adjudicación de las contrataciones a las empresas Themática Events S.L y Liberty Iceberg SL, en 2008 y del 2009".



CONTACTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA



"Tamarit, en su intervención en los expedientes tramitados para dichas contrataciones, emitió sin excepción, informes favorables. Incumpliendo, a sabiendas, el art 74.2 de la ley de Contratos del Sector Público, y acudiendo a la modalidad contractual del contrato menor".



Asimismo, se insiste en que la actuación de Tamarit "estaba presidida por la voluntad de favorecer el enriquecimiento del acusado Rafael García Barat por la adjudicación fraudulenta de las contrataciones".



Respecto al espectáculo Metamorphosis, se explica que se enmarcó en la exposición En-Arborar, que se desarrolló en el MuVim desde el 15 de diciembre de 2011 hasta el 7 de enero de 2012.



EL ESPECTÁCULO METAMORPHOSIS



"La facturación total por la exposición, en la que estaba integrado el espectáculo Video Mapping Metamorphosis, supuso, según la información contable aportada por Imelsa/Divalterra, la cantidad de 349.073,34 euros, y con IVA, 404.423,90 euros".



"El control de la licitud de estas operaciones se realizaba por Benavent Vicedo, gerente de Imelsa, dado que, desde el 2010, las facturas no entraban en intervención de la Diputación, y como no superaban los 50.000 euros, su pago era autorizado directamente por el gerente".



"Themática Events SL -entidad de la que Benavent era copropietario-, en el evento Video Mapping Metamorphosis subcontrató los servicios, obteniendo importantes beneficios en perjuicio de la empresa pública, al incluir sobrecostes y servicos ficticios en parte de las facturaciones asumidas por Imelsa".



EL RASTRO DEL DINERO



Para ello el acusado Marcos Benavent, gerente de Imelsa y titular de forma encubierta de casi el 40 % de la entidad Themática Events SL, se concertó con su socio en aquella entidad, el acusado Rafael García Barat, "con la finalidad de lucrarse a costa del erario público, para adjudicar dicha contratación de forma directa".



Además, "ambos acusados se concertaron para que las empresas subcontratadas por Themática Events facturaran por partidas y directamente a Imelsa" un total de 93.186,54 euros.



EL CHALET EN JÁVEA



Con estos fondos, Benavent adquirió, a través de la firma Berceo Mantenimientos (que controlaba al 99%), un dúplex en Jávea (Alicante), una plaza de garaje y un trastero por un precio total de 192.600 euros.



El acusado Jaime José Ubeda Merino, administrador de la entidad Berceo Mantenimientos SL, que "era conocedor del origen del dinero, actuó de común acuerdo con Benavent para incorporar al patrimonio de éste, el dinero obtenido de la facturación emitida por Themática Events SL a Imelsa".